A potência dos vegetais e a arte da gastronomia se encontram na cozinha do Restaurante Alquimia em Campos do Jordão

Você já parou para pensar que comer não é apenas saciar uma necessidade fisiológica? Uma refeição não mata apenas a fome, mas também nutre, tem o poder de te fazer viajar no tempo, te confortar após um dia difícil, como se em cada alimento houvesse um elixir mágico. #ComerTransforma e é baseado nesse conceito que o Restaurante Alquimia lançou, no final de setembro, novos pratos para compor o menu.

Os pratos agora estão divididos em três categorias: ciência (entradas), arte (pratos principais), filosofia (pizzas, lanches e caldos) e magia (sobremesas), além das fondues de queijo vegetal e chocolate, que continuam no menu. Essa classificação está alinhada com o novo conceito do menu em que o comer é um processo transformador e também de aquisição de “novos poderes” e conhecimento.

“Faz parte da alma do Alquimia proporcionar uma gastronomia vegetal de alto nível. Desde quando eu idealizei o restaurante, sabia que um dos objetivos era proporcionar uma nova forma das pessoas se relacionarem com a alimentação. Já são oito anos de existência e os pratos estão evoluindo junto”, afirma Denise Bernardino, proprietária do restaurante e do Hotel Serra da Estrela, onde está localizado o estabelecimento.

São mais de 50 opções novas para você conhecer e saborear a harmonização equilibrada dos alimentos e temperos cheios do frescor da Serra da Mantiqueira.

O chef Thiago Medeiros convida a todos para conhecer esta magia dos novos pratos do restaurante e indica algumas delícias que não podem faltar nesta visita: os bolinhos de arroz negro, o palmito pupunha chapeado com mousseline de mandioca, coulis de pimentão vermelho, feijão manteiguinha e agrião e o nhoque de mandioquinha assada com a bolonhesa de cogumelos.

“A alquimia é uma prática milenar que utiliza princípios da ciência, arte, filosofia e magia para promover transformações na matéria. Neste menu traduzimos esses conceitos em um cardápio vegetal, alimentando o corpo e a alma através dos sentidos. Os vegetais aqui são os protagonistas. Temos o perfeito equilíbrio entre nutrição, sabor, texturas e cores”, explica o chef.

Uma outra grande novidade é que agora você também pode montar o seu prato. Uma super opção para quem gosta de fazer suas próprias composições na hora de comer e também para as famílias de crianças pequenas que, às vezes, são bem seletivas.

Reserve um espacinho para a Magia que, neste menu, é toda dedicada às sobremesas. Tiramissu, brownie de chocolate vegano, cheesecake de goiabada cremosa, sorvete e outras delícias para você finalizar a sua refeição de forma “fantástica”!

O grande autor Rubem Alves disse em uma de suas crônicas “Quem pensa que a comida só faz matar a fome está redondamente enganado. Comer é muito perigoso. Porque quem cozinha é parente próximo das bruxas e dos magos. Cozinhar é feitiçaria, alquimia. E comer é ser enfeitiçado”.

E você, concorda com ele? Venha conhecer essa Alquimia de sabores e se deixar encantar pela alta gastronomia de vegetais.

Mais sobre o Restaurante

Acompanhe o perfil @restaurante_alquimia, no Instagram, para ficar atento às novidades e delícias. Para mais informações sobre funcionamento, preços ou outras, contate (12) 3669-8003.

Localização: Rua Mário Ottoni Rezende, 160 – Capivari – Campos do Jordão (SP) – dentro do Hotel Serra da Estrela.