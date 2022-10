Alaíde Costa marca presença na abertura do Festival Curta Campos do Jordão dia 15/10

A abertura da 8ª edição do Festival Curta Campos do Jordão – FDCJ acontece no dia 15 de outubro de 2022 (sábado) no Espaço Cultural Dr. Além, às 19 horas.

A Cerimônia conta com exibição do longa-metragem convidado Todos os Mortos, de Caetano Gotardo e Marco Dutra. A cantora Alaíde Costa (87 anos) é presença confirmada. Alaíde participou do filme, que lhe rendeu o Kikito de Melhor Atriz Coadjuvante no Festival de Gramado.

Dos 570 curtas-metragens inscritos de todo o território nacional, Espanha e Portugal, 125 produções serão exibidas no Festival, concorrendo ao Prêmio Araucária de Cinema 2022. A lista dos selecionados está disponível no site www.fccj.com.br. Vale ressaltar que 47 filmes selecionados foram realizados por mulheres. No encerramento (dia 22/10, às 19h), além da premiação, o FCCJ faz justa homenageia à documentarista e professora de cinema Tetê Mattos como a Personalidade do Cinema 2022.

Cada sessão competitiva presencial, apresentada no Espaço Cultural Dr. Além, será disponibilizada por 24 horas no canal do Cineclube Araucária no YouTube para apreciação e para votação online – link de acesso no site do Festival. As cerimônias de Abertura e Encerramento também podem ser acompanhadas virtualmente, em tempo real, pelo mesmo canal.

O Júri Oficial – composto por Jeferson De, Cris Arenas e Clarissa Kuschnir – vai eleger o Melhor Curta Regional e será responsável pela premiação dos melhores curtas Nacionais nas categorias: Ficção, Documentário, Animação, Experimental e Infantil, além da Melhor Direção e Melhor Roteiro Original. Também ficará a cargo do Júri a escolha, entre todos os concorrentes, do filme com melhores condições de seguir carreira internacional e que receberá como prêmio o trabalho completo de legendagem (inglês e espanhol), oferecido pela Centauro Comunicaciones. A votação pelo Júri Popular vai premiar o Melhor Curta Nacional e o Melhor Curta Regional.

Várias outras atividades acontecem nas dependências do Espaço Cultural: lançamento do livro Utopia da Autossustentabilidade – Impasses, desafios e Conquistas da Ancine, de Marcelo Ikeda (17/10, às 14h); Sessão Especial Curtas Convidados, Oficina de Stop Motion para Crianças, por Ralph Friedericks (18/10, às 13h); e bate-papos com, Jeferson De e Cris Arenas (cineastas – 20/10, às 14h) e Tetê Mattos (professora de cinema e documentarista – 21/10, às 14h).

Acontecendo ininterruptamente desde 2015, o Festival Curta Campos do Jordão – FCCJ é organizado e produzido pela Associação Cultural Cineclube Araucária em parceria com a Secretaria Municipal de Valorização da Cultura de Campos do Jordão e o apoio do Campos do Jordão e Região Convention & Visitors Bureau e das empresas Natureza Maluca, VideoMidia Produção e Edição de Vídeos e Webz Comunicação Digital. Esta oitava edição conta também com recursos obtidos através da Chamada Pública 02/2022 – Retomada SP – do programa Juntos pela Cultura 2022, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, administrado pela Amigos da Arte (Organização Social de Cultura).

FICHA TÉCNICA – Direção artística: Cervantes Souto Sobrinho. Direção de produção: Paulo Gomes. Curadoria: Antonio Leal, Ralph Friedericks, Cervantes Sobrinho e Paulo Gomes. Júri: Clarissa Kuschnir, Cris Arenas e Jeferson De. Oficina de Stop Motion: Ralph Friedericks. Convidada Especial: Tetê Mattos. Palestrante Convidado: Marcelo Ikeda. Designer gráfico: Edgard Bittencourt. Edição de imagens: Sérgio Sachs. Projecionista: Edison de Oliveira. Produção: Carolina Mestriner. Apoio logístico: Jocelyne Aymon. Apoio de produção: Malu Galvão, Lucíola Nejar, Renata Moro e Adalberto da Silva. Apoio administrativo: Benilson Toniolo, Maurício José dos Santos e Tânia Regina Cunha. Assessoria de imprensa: Verbena Comunicação. Transmissão Online: Edigar Júnior. Administração do Website: WEBZ Comunicação Digital. PARCERIAS: Secretaria Municipal de Valorização da Cultura, Convention & Visitors Bureaux de Campos do Jordão e Região, Natureza Maluca, VideoMidia Criação e Produção de Vídeos, Webz Comunicação Digital, Vitrine Filmes, Centauro Comunicaciones e GWG. REALIZAÇÃO: Associação Cultural Cineclube Araucária, Prefeitura de Campos do Jordão, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Amigos da Arte.

8º Festival Curta Campos do Jordão

Data: 15 a 22 de outubro de 2022

Local: Espaço Cultural Dr. Além

Av. Dr. Januário Miráglia, 1582 – Vila Abernéssia. Campos do Jordão/SP.

Ingressos: Grátis. Classificação: Livre. Tel: (12) 3664-2300

Assista sessões e cerimônias – online: www.fccj.com.br

Acompanhe a programação pelo site e pelas redes sociais.

Instagram – @cineclubearaucaria | Facebook – @araucariacineclube / @cineclube.araucaria