Etapa Paulista Inédia da World Trail Races Acontece Neste Fim de Semana em Campos do Jordão

Neste fim de semana acontece a penúltima etapa da temporada da World Trail Races, que terá um cenário inédito: desta vez, deixa o Estado do Rio de Janeiro e invade a região da Serra da Mantiqueira, em São Paulo, uma das cadeias de montanhas mais elevadas do Brasil. A WTR On Campos de Jordão promete ser inesquecível, com provas de Trail Run no sábado, 15, e de Mountain Bike (MTB) no domingo, 16, com aproximadamente 500 inscritos.

A partir de 2022, com a criação da maior liga de esportes de montanha do Brasil, a WTR, a organização de todas as etapas está sob responsabilidade da 213 Sports, vertical de esportes da V3A, e da Speed Eventos Esportivos. Foram preparados percursos desafiantes e técnicos na cidade mais alta do país, com altitude de 1.628 metros. Todas as provas começam no Morro do Elefante.

“Para nós, como organizadores da Liga, é muito importante chegar ao território paulista. E não poderia ser em um local mais simbólico do que Campos do Jordão, a cidade com um turismo serrano mais forte do Estado de São Paulo. Estamos muito felizes por poder entregar um excelente evento para um novo público e esperamos que os atletas paulistas cada vez mais participem das provas da WTR, porque este é apenas o primeiro de muitos”, afirma Yuri Binder, sócio-diretor da 213 Sports.

No sábado serão quatro percursos de Trail Run para explorar a região montanhosa de Campos de Jordão: Trail Run Short (6 km); Trail Run Long (18 km) com desnível positivo de 678 m; Trail Run Full (32 km) de desnível positivo de 1.252m e Trail Run Ultra (50 km), uma prova com desnível negativo de 1.895 m, muito single track que exigirá dos atletas muito mais preparo e superação. Vale ressaltar que a partir de agora entra na programação a Ultra, com maior distância e com um novo ranking para as duas últimas etapas da temporada.

Já no domingo, serão dois percursos para os apaixonados por duas rodas que apreciam competir pelas grandes altitudes e curtir belas trilhas. O Mountain Bike Light terá 32 km e o Mountain Bike Pro, 46 km, que exigirá muita força no pedal.

Além do Kids Race – com largadas e distâncias que serão divididas de acordo com as faixas etárias – disputado dentro da Arena WTR, que envolve os pequenos desde cedo para seguirem os caminhos dos pais nas corridas de Trail Fun e a aprenderem os benefícios da prática esportiva e do contato com a natureza.

Programação aberta ao público – A Arena WTR está montada na Praça Pinho Bravo (avenida Emílio Ribas, em Campos do Jordão) e é aberta também ao público. Nesta sexta-feira, 14, será apenas para retirada dos kits, mas a partir de amanhã (15), será o local de largada e chegada das provas. A intenção dos organizadores é oferecer um espaço de convivência onde toda a família e o público possam curtir o evento, paralelamente à competição.

Na programação: Espaço OMRON para atletas e público, com avaliação corporal, balança de bioimpendância, medição de pressão arterial e massageadores de eletroterapia; Recovery gratuito com massoterapeutas para os atletas se recuperaram pós-prova; Teste Drive On Running que proporciona a experiência de correrem com tênis de alta performance, Bar Patagonia, Food Park, WTR Store com produtos oficiais da Liga e diversas novidades e, ainda, shows da banda local, Naluh, nos dois dias de evento.

Mídias oficiais da competição: Lance! e Revista Trail Running. Mais informações no site da worldtrailraces e no Instagram @worldtrailraces

A WTR On Campos do Jordão conta com o patrocínio da OMRON, Cerveza Patagonia e On Running; Apoio da Strava, Monster e My Safe Sport.

Sobre a 213 Sports – Fundada por Pedro Dau de Mesquita, Yuri Binder, Bernardo Montenegro e Marcelo Montenegro, a 213 Sports nasceu em 2012. Em 2021, a agência foi adquirida pela V3A e, desde então, responde pela vertical de esportes, que integra o pilar de Ventures da companhia. Focada em marketing esportivo, a 213 Sports já realizou mais de 70 projetos para marcas globais e locais, impactando mais de 50 milhões de pessoas no Brasil e no mundo. A 213 Sports vê o esporte como uma plataforma de engajamento e conexão com forte apelo emocional entre as marcas e consumidores, resultando em uma experiência única de sportainment. Insights estratégicos alinhados com o posicionamento da marca, excelência na execução e resultados mensuráveis com retorno social, sempre que possível, são as bases que sustentam a excelência da 213 Sports. Responsável por inúmeros cases, a agência se destaca com os projetos: Oi Rio Pro, Sephora Beauty Run, Ceará Kite Pro, WSL House, CamelBak Mountain Race, Casa On Running, Praia Para Todos, Pelé Academia, Saquarema Surf Festival, WTR, Red Bull Pool Clash, entre outros.

Calendário World Trail Races 2022

5ª etapa: 15 e 16/10 – WTR On Campos do Jordão – (Campos do Jordão/SP)

6ª etapa: 26 e 27/11 – WTR Serra do Mar (Petrópolis/RJ)

Ranking WTR – Top 5 (após quatro etapas)

Masculino (Short – até 9km)

1) Auderi Duarte – 12.125 pontos

2) Paulo de Souza Jr – 9.000

3) Mikael Nascimento – 4.500

4) Lucas Vitoriano – 4.125

5) Thiago Cristofaro – 3.875

Feminino (Short – até 9km)

1) Sandra Martins – 15.000 pontos

2) Iris Nascimento – 11.250

3) Carla Moura – 6.000

4) Camila Santos – 4.125

5) Letícias Santos – 3.900

Masculino (Mid– 10 a 17km)

1) Jorge Montenegro – 8.750 pontos

2) Renato Campos – 8.125

3) Daniel Lopes – 7.500

4) Mayk Edson Rocha – 7.250

5) Leonardo Alves – 6.000

Feminino (Mid – 10 a 17km)

1) Carolina Carius – 7.375 pontos

2) Miria Gois – 6.500

3) Ana Osório – 6.250

4) Carla Gomes – 5.850

5) Paloma Galper – 5.000

Masculino (Long – 18 a 29km)

1) Eduardo Brito – 10.000 pontos

2) Frederico Trindade – 4.875

3) Lucas Lourenço – 4.500

4) Wemerson Barretos – 3.000

5) Rafael Souza – 2.975

Feminino (Long – 18 a 29km)

1) Nubia Oliveira – 8.000 pontos

2) Clarice Daibert – 5.000

3) Maria Barbieri – 3.750

4) Marcia Bessa – 3.425

5) Cristiane Rolim – 3.000

Masculino (Full – 30 a 44km)

1) Edivaldo Souza – 8.000 pontos

2) Manoel Costa Filho – 7.500

3) Wanderson Nascimento – 5.000

4) Gustavo Carvalho – 3.750

5) Sergio Souto – 3.700

Feminino (Full – 30 a 44km)

1) Clarice Daibert – 8.750 pontos

2) Marnie Fortes – 4.000

3) Sabrina Freitas – 3.750

4) Mayara Silva – 3.050

5) Fernanda Bucarter – 3.000Resultados completos do ranking – https://worldtrailraces.com.br/ranking/