São José é bronze no vôlei de praia e ciclismo feminino

São José dos Campos somou mais 3 troféus de terceiro colocado neste sábado (8) nos Jogos Abertos do Interior em São Sebastião. As equipes de vôlei de praia masculino, vôlei de praia feminino e ciclismo feminino terminaram na terceira colocação no encerramento dessas modalidades.

Na disputa do bronze do vôlei de praia feminino, São José levou a melhor sobre Guararema por 2 a 0, com as atletas Flávia Cezar, Bárbara Sousa e Emilly Flausino.

Já na disputa do terceiro lugar masculino, os joseenses superaram Araçatuba por 2 a 0 com os atletas Édson Júnior, Luan Machado e Matheus Espíndola.

As competições de judô estrearam neste sábado com bons resultados para São José. As equipes masculina e feminina sagraram-se campeãs; o kata masculino foi vice e o kata feminino terminou na terceira colocação. A modalidade termina neste domingo com as disputas individuais.

Nos esportes coletivos, o basquete masculino se classificou à semifinal ao vencer Mogi das Cruzes por 68 a 40. O futebol feminino também avançou ao derrotar Rio Preto nos pênaltis por 4 a 2, depois do empate de 1 a 1 no tempo normal.

O biribol joseense se reabilitou ao vencer Bauru por 2 a 1, parciais de 21×18, 15×21 e 21×14. O handebol feminino venceu Castilho, terminou na primeira colocação do grupo e agora espera o adversário das quartas de final.

Na estreia do supino, outro bom resultado para São José: medalha de ouro na categoria júnior até 90kg, com o atleta Nicollas Climaco de Oliveira, com a marca de 120 kg.