Unidades do Senac no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira participam da 7ª Semana Senac de Leitura com ampla programação gratuita

A partir da próxima segunda, a população do Vale do Paraíba poderá participar da 7ª edição da Semana Senac de Leitura, que acontece de 24 a 29 de outubro, nas unidades da instituição na região. O evento, que comemora o Dia Nacional do Livro (29), propõe uma reflexão sobre “Leitura e Transformação Social” por meio de diversas atividades presenciais e on-line distribuídas pelas unidades locais. A programação é 100% gratuita e aberta ao público. Confira alguns destaques:

O evento começa com a live institucional Leitura e escrita como ferramenta de transformação social, no primeiro dia, das 15h às 16h30, no YouTube do Senac São Paulo. Participarão do encontro as escritoras Neide de Almeida e Eliane Potiguara, o mediador de leitura das Mediatecas de Angola, Ariege Ebo, além de Cristiane Camizão Rokicki, coordenadora da rede de bibliotecas do Senac.

Nas unidades do Vale e Serra da Mantiqueira, paralelamente, a programação gratuita continuará ao longo de toda a semana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e sábado, das 9h às 13h. No Senac Taubaté, por exemplo, ocorrerá uma série de apresentações que dão voz à luta contra o preconceito, como a palestra Vozes Femininas, que debaterá a cultura machista na sociedade e formas de promover mais protagonismo às mulheres – na terça-feira, 25, das 14h às 15h, com Jackeline Rezende, docente da unidade e membro efetivo regional da Comissão Permanente da Mulher Advogada/OAB-SP.

Já no Senac São José dos Campos, o destaque será a peça O Cabaré, da Cia. Balão, no mesmo dia, às 15h15, que trará um espetáculo teatral de humor protagonizado apenas por mulheres. Também no dia 25, às 19h30, o Senac Pindamonhangaba promoverá o Lugar de fala: vozes potentes, uma roda de conversa que lançará luzes para a literatura indígena e seus atores, além de abordar como a leitura impacta a medida socioeducativa de adolescentes em ressocialização. O bate-papo será mediado por Telma Regina da Silva, advogada e apoiadora da Comitiva Varinawá, da etnia “Noke Kôr”, e por Célia Judite Santiago Lopes, educadora, pedagoga e diretora da Fundação Casa – Unidade Taubaté desde 2017.

No Centro Universitário Senac – Campos do Jordão a atração principal será a Trilhas Literárias – Vozes Negras, na quinta-feira, 27, ao longo de todo o dia. Nesta atividade, serão disponibilizados diversos iPads com podcasts da Coleção Literária Vozes Negras, além dos próprios livros para empréstimo. Esta coleção contém sete obras com diferentes perspectivas, que revelam a criatividade e a diversidade negra na escrita, no tempo e nas experiências. São elas: Úrsula, de Maria Firmina dos Reis; O avesso da pele, de Jeferson Tenório; A autobiografia da minha mãe, de Jamaica Kincaid; Amanda, de Toni Morrison; No seu pescoço, de Chimamanda Ngozi Adichie; Dentes brancos, de Zadie Smith e Clara dos anjos, de Lima Barreto.

No Senac Guaratinguetá será realizada a Roda de Conversa – hip-hop, slams e literatura marginal, também na quinta-feira, 27, das 15h às 17h30. O intuito da atividade é demonstrar a importância desse movimento no país e como essas intervenções culturais ocorrem nas escolas, ambientes alternativos de leitura (como bibliotecas comunitárias) ou mesmo em bares, praças e espaços de ressocialização.

Todas as unidades contarão ainda com a tradicional Feira de Troca de Livros de Literatura, promovida pela instituição há mais de 10 anos. No Senac São José dos Campos a atividade terá como foco apenas a troca dos livros, já as demais unidades aceitarão também trocas de gibis.

Serviços:

7ª Semana Senac de Leitura

Data: De 24 a 29 de outubro

Formato: Presencial e on-line em todo o Estado

Informações: eventos.sp.senac.br/evento/7a-semana-senac-de-leitura/

Evento gratuito

Senac Taubaté

Endereço: Rua Nelson Freire Campello, 202 – Jardim Eulália/Taubaté – SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-taubate

Senac São José dos Campos

Endereço: Rua Saigiro Nakamura, 400 – Vila Industrial/São José dos Campos – SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-sao-jose-dos-campos

Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

Endereço: Av. Frei Orestes Girardi, 3.549 – Vila Capivari/Campos do Jordão – SP

Informações: www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-campos-do-jordao

Senac Pindamonhangaba

Endereço: Rua Suíça, 1255 – Santana/Pindamonhangaba – SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-pindamonhangaba

Senac Guaratinguetá

Endereço: Rua Dr. João Baptista Rangel de Camargo, 50 – Centro/Guaratinguetá – SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-guaratingueta