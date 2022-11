Centro Universitário Senac – Campos do Jordão está com inscrições abertas para o vestibular 2023

A busca por melhores oportunidades no mercado de trabalho é constante e, para conquistá-las, uma formação superior de qualidade faz toda a diferença. Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento acadêmico de novos profissionais, o Centro Universitário Senac – Campos do Jordão oferece inscrições para o Vestibular Digital 2023 com valores bastante acessíveis: R$ 25,00 de inscrição e descontos de até 50% nos cursos disponíveis. Interessados poderão participar do processo seletivo por meio de redação on-line e do resultado obtido no Enem, entre o período de 2019 e 2021.

Ao todo, são 50 vagas para a graduação de Tecnologia em Gastronomia, no período diurno. “Neste curso, os alunos entenderão toda a cadeia de produção do alimento, todas as etapas de uma cozinha profissional e diferentes produções culinárias, atuando de maneira sustentável com os recursos disponíveis e aprendendo a trabalhar com excelência em um setor que não para de crescer. Além disso, aperfeiçoarão técnicas de empreendedorismo, sustentabilidade, saudabilidade e de gestão de negócios e aprimorarão o desenvolvimento de habilidades interpessoais, com o intuito de tornarem-se profissionais ainda mais completos, munidos de outras competências além das técnicas de cozinha”, afirma Felipe Vianna, gerente do Centro Universitário Senac – Campos do Jordão. As inscrições podem ser realizadas até fevereiro de 2023, no site www.sp.senac.br/graduacao.

Segundo pesquisa divulgada em julho deste ano, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) e da Symplicity, empresa que atua junto às instituições em prol do aumento da empregabilidade e do engajamento estudantil, 69% dos egressos de ensino superior conseguem um emprego em até um ano após a formação.

Pós-graduação – Além da graduação, o Centro Universitário Senac – Campos do Jordão oferece oportunidades para cursos de pós-graduação – especialização que favorece ainda mais os profissionais no mercado de trabalho. É o que aponta um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de outubro deste ano, que diz que profissionais com pós-graduação possuem salários acima de R$ 4 mil. O valor pode ser de 150% a 255% maior do que a média de rendimentos obtidos por aqueles que concluem somente a graduação.

Ainda, na área de Gastronomia e Alimentação, há 18 vagas abertas para a pós de Panificação e Confeitaria Profissional: técnicas, produção e gestão, em período integral. A instituição possui ainda outras especializações no setor, como os cursos de Cozinha Brasileira: cultura, território e negócios de alimentação; Gastronomia: história e cultura e Gestão de Negócios em Serviços de Alimentação. Já a área de gestão e negócios como um todo também é contemplada pela unidade neste nível de ensino, assim como os setores de comunicação e marketing; desenvolvimento social; design, artes e arquitetura; educação; meio ambiente, segurança e saúde no trabalho; tecnologia da informação e turismo e hospitalidade.

Descontos – O Centro Universitário Senac – Campos do Jordão adota políticas de descontos que facilitam o acesso e a permanência no ensino superior. O Programa de Parcelamento Estudantil Senac, por exemplo, oferece, aos ingressantes nas graduações presenciais, o parcelamento de 50% a 80% das mensalidades, com a possibilidade de pagamento somente após o término do curso. De abrangência nacional, o programa é destinado aos candidatos aprovados que tenham renda familiar de até seis salários mínimos federais por pessoa. Detalhes aqui.

Há também o Programa de Bolsas e Descontos, que oferece bolsas de até 50% para os cursos presenciais. Terão acesso aos benefícios àqueles que concluíram o Ensino Médio Técnico, fazem ou fizeram algum curso técnico no Senac; quem concluiu o ensino médio na rede pública (a partir de 2018); ainda, os proprietários, empregados e os respectivos dependentes de empresas contribuintes do Senac ou de sindicatos filiados à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP). Mais informações aqui.

Serviços:

Graduação – Vestibular Digital 2023

Prazo: até fevereiro de 2023

Inscrições e informações:www.sp.senac.br/graduacao

Taxa de inscrição: R$ 25,00

Pós-graduação – 2023

Prazo: até março de 2023

Inscrições e informações:www.sp.senac.br/posgraduacao

Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

Endereço: Av. Frei Orestes Girardi, 3.549 – Vila Capivari/Campos do Jordão – S

Informações: www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-campos-do-jordao