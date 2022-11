IdeiaGov realiza o primeiro ConectaGov, com palestras, exposição de soluções inovadoras e oficina para ideação de desafios públicos

Na próxima terça-feira (29) o Programa IdeiaGov, o hub de inovação aberta do Governo do Estado de São Paulo, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Secretaria de Governo (SEGOV) e executado pelo Impact Hub, promove o primeiro CONECTAGOV, um evento com atores do ecossistema de inovação em governo, para demonstrar as soluções inovadoras desenvolvidas pelas startups que já passaram pelo programa. O evento será no Coworking do IdeiaGov, em São Paulo, onde as empresas estarão em stands apresentando suas soluções diretamente aos servidores(as) públicos, pesquisadores, investidores e sociedade civil.

Além da conexão com os empreendedores, os participantes ainda poderão acompanhar palestras no palco central, como o bate-papo com a equipe do programa no lançamento do TRI-ANUÁRIO “Programa IdeiaGov – Aprendizados e Desafios”, um relatório sobre as ações dos três primeiros anos do programa e seu impacto no ecossistema; Também acontecerão painéis voltados para as seguintes temáticas: Cidades Inteligentes e o atendimento ao cidadão; A importância dos hubs de inovação dentro do governo; Marco Legal das Startups e Sandbox. Além disso, haverá oficina de Design Thinking baseada na metodologia utilizada no programa para compreensão e ideação de desafios públicos e muito mais.

O evento terá o formato híbrido, com o uso de uma plataforma virtual para conexão entre os membros da comunidade, visita a stands das startups e transmissão das palestras que acontecerão no palco central do coworking em São Paulo.

O evento é gratuito e é necessário se inscrever para ingressar presencial ou virtualmente. INSCREVA-SE AQUI

Sobre o IdeiaGov

O IdeiaGov é o hub de inovação aberta do Governo do Estado de São Paulo que conecta pessoas e organizações com a missão de resolver desafios públicos para gerar impacto positivo na sociedade. Liderado pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Governo do Estado de São Paulo e pela Procuradoria-Geral do Estado, o IdeiaGov é executado pela equipe do Impact Hub e conta com diversos parceiros.

Sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico exerce papel fundamental para atrair investimentos ao Estado, fomentar o empreendedorismo com foco na geração de emprego e renda e incentivar a inovação tecnológica. Além disso, oferece qualificação profissional para atender as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Entre os principais programas da pasta destacam-se o Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor, IdeiaGov, Banco do Povo, Empreenda Rápido e Minha Chance.

No total, são 11 órgãos vinculados à secretaria, como o Centro Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Universidade de São Paulo (USP).