Natal 2022 em Campos do Jordão começa oficialmente no próximo dia 11 de Novembro

A cidade de Campos do Jordão entrará oficialmente no clima natalino, na próxima sexta-feira (11) com o Natal dos Sonhos 2022, a Suíça Brasileira se transformará no destino de montanha do bom velhinho, que chegará a cidade com o ascender das luzes de natal a partir das 19h no Portal de Entrada de Campos do Jordão, o evento promovido pela Fundação Lia Maria Aguiar em parceria com a Prefeitura Municipal de Campos do Jordão, contará com uma linda recepção, na sequência o Papai Noel, seguirá uma carreata percorrendo as principais avenidas e praças da cidade.

Quem estiver em Campos do Jordão poderá aproveitar a noite especial, que promete muitas luzes e alegrias, e um super show com a cantora Marina Elali no Parque Capivari, para aqueles que não puderem estar presentes, o Portal NetCampos, realizará uma live, com cobertura independente e com a apresentação de Alan Germano.

A transmissão da abertura do Natal 2022 em Campos do Jordão, e da chegada do Papai Noel, será realizada através da página de Campos do Jordão no Facebook https://www.facebook.com/camposdojordao/ com início a partir das 18h50.

Natal em Campos do Jordão

Campos do Jordão a cada ano, tem se tornada referência quando pensamos em festas de fim ano, muitos turistas sobem a serra em direção a cidade, e neste ano de 2022 não será diferente. Campos do Jordão contará com muitas luzes, decoração especial e diversas apresentações, promovidas por empresas, entidades e empresários da cidade.

Confira abaixo programação do Natal dos Sonhos 2022 em Campos do Jordão.

Dia 11/11 Sexta-Feira a partir das 19h – Abertura Oficial

Acender das luzes de Natal e Chegada do Papai Notel no Portal e Campos do Jordão

Carreata do Papai Noel, percorrendo as principais avenidas, com parada nas praças de Vila Abernéssia em Vila Capivari

Grande Show Natalino com a Cantora Marina Elali

Apresentações Núcleos – Fundação Lia Maria Aguiar

Núcleo de Teatro com o Espetáculo “Ele é o Amor” – dias: 12, 13, 14, 15, 18, 19 e 20 de novembro às 19h e 21h – Palco do Parque Capivari

Núcleo de Dança com o Espetáculo “O Quebra-Nozes” – dias: 25, 26 e 27 de novembro e 02, 03 e 04 de dezembro às 19h, 20h e 21h – Palco Parque Capivari

Núcleo de Dança com o Espetáculo “We Will Rock You” – dias: 26 e 27 de novembro e 03 e 04 de dezembro às 16h – Palco Parque Capivari

Núcleo de Música – 5º Concerto Infantojuvenil – Clássicos do Cinema – dias: 09, 10, 11, 16, 17 e 18 de dezembro às 11h, 16h e 21h – Palco Parque Capivari

Para mais informações: (12)3663-4293.

Primeira Estação de Natal 2022 – dias: 10, 11, 17 e 18 de dezembro das 18h30 às 19h30

A Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão em parceria com a Estrada de Ferro de Campos do Jordão, realizará a Primeira Estação de Natal que contará com elementos decorativos e personagens que remetem ao natal. Será um grande desfile com a famosa Maria Fumaça de Campos do Jordão, que irá partir do Portal da Cidade em direção a estação de Vila Abernéssia.

Para mais informações: (12)3664-3925.

Circuito das Árvores Natalinas – de 11 de Novembro de 2022 à 8 de Janeiro de 2023

Idealizada pelas empresárias Glória Bravin e Lívia Magalhães, o circuito das árvores natalinas, acontece na praça Pinho Bravo em Vila Capivari, onde cerca de 200 empresários locais decoram o espaço com suas árvores natalinas, cada qual com uma decoração específica e muita criatividade.

Em sua terceira edição, o circuito das árvores natalinas tem se tornado cada vez mais referência do natal em Campos do Jordão, e parada obrigatório para todos que amam esse importante símbolo natalino.

Para mais informações: (12)99710-0093

Tradicional Concurso de Presépios – de 1 de dezembro de 2022 à 02 de janeiro de 2023

Realizado pela Associação dos Guias de Turismo de Campos do Jordão (Aguiatur), o concurso de presépios contará com cerca de 13 participantes, que estarão disputando o prêmio de melhor presépio de 2022. O principal objetivo do concurso, que entra na sua 13ª edição, é o de valorizar e aproximar as entidades assistenciais, artistas e artesãos locais do público e também incentivar a sustentabilidade.

Neste ano de 2022 os presépios ficarão expostos no Gazebo da Praça Pinho Bravo, das 12h às 20h de 1 de dezembro de 2022 à 02 de janeiro de 2023

Para mais informações: (12)99161-4144