Natal e Réveillon no Hotel Toriba

A magia do Natal e a urgência de encontrar familiares e amigos queridos pede um lugar especial para encerrar o ano e dar boas vindas a 2023. Há quase 80 anos acomodando hóspedes e oferecendo o melhor conforto e gastronomia, o hotel Toriba, em Campos de Jordão (SP), apresenta sua programação para as festas de Natal e Réveillon 2023.

Excelente opção para quem quer escapar dos congestionamentos nas estradas paulistas rumo ao litoral para passar as festas de fim de ano e com a promessa de programação requintada para o Natal ou para a virada do ano, que inclui ótima música e gastronomia, junto com a infraestrutura de um verdadeiro resort, com quase 2 milhões de m² de área verde e mata nativa.

O ambiente e toda a decoração do hotel tornam o Natal e o Réveillon no Toriba uma experiência inesquecível. Quem não estiver hospedado no hotel também poderá participar da Ceia e Festa do Réveillon, realizando ao realizar a reserva antecipada.

O Natal contará com a presença do Papai Noel e uma deliciosa ceia à luz de velas, incluindo a opção de ceia infantil. A magia da noite também fica completa com atração musical com piano e violino e música ambiente para animar a celebração. (essa frase sobre pra cá).

Já na virada do ano, o destaque é para o show pirotécnico com fotos de artifício à meia-noite, e a pista de dança que vai ter música de DJ. A ceia de Réveillon, que também é aberta a não hóspedes, terá um quinteto musical com piano, sopros, violino, contrabaixo e voz.

A programação de lazer é voltada para toda a família. Para as crianças surpresas preparadas pelos monitores, além das oficinas de arte e de culinária e passeios à fazendinha. O hotel também possui piscina aquecida, playground integrado à natureza, cabana na árvore e brinquedoteca. Enquanto as crianças se divertem, os pais podem relaxar e descansar, aproveitando a hidromassagem ao ar livre, quadra de beach tennis e de tênis em meio à natureza, além do Spa Toriba by L´Occitane, com tratamentos exclusivos da marca francesa. Para os mais aventureiros, não faltam trilhas com diversos níveis de dificuldade em meio à mata nativa dentro da imensa área verde do hotel, além do já famoso AVENTORIBA, um programa para você explorar magníficas trilhas na Serra da Mantiqueira, com guias especializados.

Para saber mais sobre as opções para o Natal acesse aqui. Para conferir as sugestões para o Réveillon, confira aqui.

Sobre o Hotel Toriba

O Hotel Toriba, considerado o hotel mais alto do país, espera seus hóspedes cercado por 2 milhões de m² de mata nativa, oferecendo 15 km de convidativas trilhas com caminhos entrecortados por riachos, incluindo pontos entre 1.650 a 1.950 metros de altitude.Proporciona aos seus hóspedes uma experiência única. É um dos poucos destinos no Brasil em que se pode relaxar no silêncio e contemplar a natureza exuberante, junto a extensos jardins floridos o ano inteiro. Aqui a vista panorâmica que alcança o horizonte deixa para trás qualquer vestígio da vida conturbada das grandes cidades.

A gastronomia fica por conta de seus restaurantes Pennacchi, Toribinha, Estação Toriba e Bonanza Grill e um aconchegante bar. Música agradável, sala para reuniões, jardim de inverno, cigar lounge e lojinha ainda fazem parte das instalações. O hotel é Pet Friendly e possui diária pet para acomodação nos chalés.