Visões da Mantiqueira é tema do 11º Desafio Senac: Alunos no Comando

No fim de semana dos dias 18 a 20 novembro, o Grande Hotel Campos do Jordão, hotel-escola Senac, voltará a receber 100% presencialmente o Desafio Senac: Alunos no Comando, um exercício prático que busca desenvolver competências de gestão e liderança entre os estudantes da instituição. O tema definido para a 11ª edição do Desafio é “Visões da Mantiqueira”, que destacará a cultura e o produtor local, conduzindo o planejamento realizado pelos alunos, como a programação de lazer e o cardápio que será oferecido durante esses dias.

A proposta é que os envolvidos no projeto comandem o hotel inteiro durante este período, sendo os responsáveis por toda sua operação, com hóspedes reais. Participam das atividades os estudantes dos cursos de graduação Bacharelado em Hotelaria, Tecnologia em Hotelaria, Tecnologia em Gastronomia e Bacharelado em Nutrição. Como novidade deste ano, estudantes dos cursos Técnico em Guia de Turismo e Técnico em Hospedagem também contribuirão com as atividades propostas.

Os cargos que serão ocupados pelos estudantes estão distribuídos entre um grupo gestor formado por uma Gerente de Hospitalidade, Gerentes de Experiências em Hospedagem e Entretenimento e Alimentos e Bebidas, além de assistentes e uma equipe operacional. No total, o Alunos no Comando 2022 contará com 63 estudantes envolvidos nos trabalhos desta edição, atuando em diversas posições e setores, de acordo com as necessidades das experiências propostas.

Há quatro eixos principais nos quais o fim de semana foi pensado: a visão indígena, contemplando a influência dos primeiros povos a ocuparem a região; a visão caipira, abrangendo a cultura do interior paulista tão presente no local; a visão ambiental, destacando elementos da fauna e flora locais; e a visão voltada aos personagens locais, valorizando as pessoas que vivem na região e contribuem de maneira decisiva para que a Serra da Mantiqueira seja como é.

O Desafio Alunos no Comando

Lançado em 2012, como disciplina optativa dos cursos de Bacharelado em Hotelaria, Tecnologia em Hotelaria e Tecnologia em Gastronomia, o Alunos no Comando já contabiliza mais de 12.000 horas de atividades e mais de 850 alunos participantes. Nesse mesmo período, o projeto recebeu cerca de 2.300 hóspedes entre executivos e representantes dos trades de turismo, eventos, educação e de outros setores da economia.

Para a atual edição do Desafio, o Centro Universitário Senac lançou um edital de seleção para os alunos dos campi Águas de São Pedro e Campos do Jordão, no interior paulista, e Santo Amaro, na capital, para que os então selecionados compusessem a equipe de gestores do projeto. Uma vez concluída esta primeira etapa, estudantes, professores e gestores dos hotéis-escola desenvolveram um planejamento conjunto e realizaram, ao longo do último semestre, atividades, oficinas temáticas e mentorias para se prepararem para o fim de semana do evento.

Marcelo Traldi, docente dos cursos de Bacharelado em Hotelaria e Hospitalidade do Centro Universitário Senac – Santo Amaro, destaca que o propósito do Desafio Senac: Alunos no Comando é reforçar o pioneirismo e a proposta pedagógica da instituição no ensino superior, dando visibilidade aos conceitos de ensino com autonomia, empreendedorismo e aprendizado na prática. “A exposição de nossos alunos à gestão de um negócio hoteleiro de alto padrão, em situações reais, trabalhando transversalmente o Jeito Senac de Educar e aspectos fundamentais como a vivência universitária, reflete e confirma as nossas crenças enquanto Centro Universitário de excelência”, comenta. Para mais detalhes sobre o evento, a jornada de aprendizagem, o perfil dos alunos e a programação completa do fim de semana, acesse o site.

Viva – Festival Gastronômico

Outra atividade conduzida por alunos no Centro Universitário Senac – Campos do Jordão será o Viva – Festival Gastronômico, que acontece em 23 de novembro. O evento, realizado por estudantes da graduação de Tecnologia em Gastronomia, tem como objetivo difundir as tendências e movimentos da gastronomia contemporânea. A programação é voltada para a comunidade local e terá toda a sua renda revertida para instituições sociais – o ingresso sai por R$ 15 + 1 kg de alimento não perecível.

O festival acontece das 8h30 às 14h e contará com a participação de diferentes produtores locais como palestrantes. Além disso, ao longo do dia, cada grupo de alunos fará uma apresentação propondo uma imersão em temas que são considerados tendências gastronômicas, com degustação das produções. Haverá também uma barraca colaborativa com outras iguarias relacionadas e com a exposição de especialidades de pequenos produtores regionais.

Serviços

Desafio Senac: Alunos no Comando

Data: 18 a 20 de novembro

Horários: Sexta-feira, das 17h às 22h40; Sábado, das 10h às 19h30 e Domingo, das 10h às 14h

Informações: http://www.alunosnocomando.com/

Viva – Festival Gastronômico

Data: 23 de novembro

Horários: Das 8h30 às 14h

Ingressos: R$ 15 + 1kg de alimento não perecível

Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

Endereço: Av. Frei Orestes Girardi, 3.549 – Vila Capivari/Campos do Jordão – SP

Informações: www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-campos-do-jordao