Aildo Rodrigues é um dos escalados pelo governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a composição do governo de transição

Considerado um dos melhores secretários de Esportes que o Estado já teve, Aildo Rodrigues, é convidado a projetar o Esporte no governo de transição. Aildo Rodrigues Ferreira é advogado, geógrafo, jornalista e contador, com pós-graduação em Banking, pela Universidade Mackenzie e Gestão em Crédito e Risco, pela Fundação Getúlio Vargas.

Ao lado de Tarcísio de Freitas e do coordenador da equipe de transição, Guilherme Afif Domingos, Aildo irá participar do grupo temático de Educação, Cultura e Esportes, se consolidando como um forte candidato a ser secretário novamente. Entre janeiro de 2015 a janeiro de 2016, foi chefe de gabinete, e de janeiro de 2019 e abril de 2022, secretário de Estado, onde ficou conhecido como “O cara da Areninha” (equipamento de sucesso com quadras de futebol society e basquete de 3×3).

Tarcísio cumpre uma de suas promessas de campanha com um “time de craques”, com uma equipe de secretariado técnica. “A gente desde o início, na campanha, tinha falado em montar um secretariado técnico e é o que está acontecendo”, afirmou Tarcísio durante coletiva de imprensa na sexta-feira (25).

Entre os 19 nomes apresentados no grupo temático, Aildo Rodrigues se destaca como um dos mais cotados para assumir como secretário de esportes a partir de 1 de janeiro, por ter o apoio de prefeitos, secretários municipais de esporte, entidades e federações, a fim de poder dar continuidade a gestão de excelência que realizou frente a pasta.

Enquanto foi secretário de esportes de São Paulo, Aildo Rodrigues revolucionou o desenvolvimento esportivo da nossa região, passando a dar atenção também aos municípios menores.

Para Aildo Rodrigues todos os municípios e todos os cidadãos do estado de São Paulo devem ser tratados com igualdade e terem as mesmas oportunidades de desenvolvimento.

“Esperamos que o Aildo Rodrigues volte à Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo, para que o esporte continue se desenvolvendo, criando oportunidades especialmente para os mais jovens”, disse Marco Zoffoli, secretário de Esportes, Juventude e Lazer de Campos do Jordão.

Obras e projetos desenvolvidos na região:

Monteiro Lobato:

Revitalização do pra da quadra do ginásio;

Santo Antônio do Pinhal:

Troca do piso da quadra do ginásio;

Cobertura do ginásio, que está em fase de licitação;

Pista de skate que está em fase de licitação;

Campos do Jordão:

Marco Zófoli, Marcelo Padovan, Aildo Rodrigues e Junior Malaquias

Academia ao Ar Livre Do Vista Alegre

Troca do gramado do estádio Benedito Vaz Dias (Abernéssia);

Estádio Municipal Benedito Vaz Diaz em Campos do Jordão com novo Gramado

Revitalização do entorno do Estádio Benedito Vaz Dias (Abernéssia) (em execução);

Cidade Sede dos Jogos da Melhor Idade 2022;

Cidade sede de modalidades dos Jogos Regionais 2022;

Concessão de kits esportivos;

Recebimento de Kits Esportivos