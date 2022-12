Ainda dá tempo de participar do ‘Natal Premiado’ do Shopping Pátio Pinda

Faltam poucos dias para o fim do ‘Natal Premiado’ do Shopping Pátio Pinda, mas os clientes ainda podem participar para concorrer a um cruzeiro de oito dias para o Nordeste, com tudo incluso para o vencedor e mais três acompanhantes. A ação irá beneficiar dois ganhadores para iniciar o ano com essa viagem inesquecível.

Até o dia 2 de janeiro de 2023, a cada R$ 200,00 em compras nas lojas participantes, o cliente poderá cadastrar as suas notas fiscais para receber um número da sorte e concorrer ao prêmio.

As compras realizadas de segunda a quinta-feira geram números da sorte em dobro. Ao realizar o cadastro, o participante também ganha um brinde da promoção: um pote de slime colecionável.

A central de trocas está localizada próximo à loja Ri Happy e funciona de segunda a sábado, das 13h às 22h, e aos domingos, das 13h às 20h. O brinde é limitado a duas unidades por CPF.

Quem ainda não garantiu as compras de fim de ano também pode aproveitar o horário de atendimento estendido do Shopping Pátio Pinda:

Até 23 de dezembro

Das 09h às 23h | Lojas, estandes e quiosques

Das 11h às 23h | Operações de alimentação

Dia 24 de dezembro (sábado)

Das 9h às 19h | Lojas, estandes e quiosques

Das 11h às 19h | Operações de alimentação

Dia 25 de dezembro (domingo)

Abertura facultativa das lojas a partir das 15h

Rede Cine (cinema) abertura a partir das 17h

De 26 a 30 de dezembro (horário de funcionamento normal)

Das 10h às 22h | Lojas, estandes e quiosques

Das 11h às 22h | Operações de alimentação

Dia 31 de dezembro (sábado)

Das 9h às 19h | Lojas, estandes e quiosques

Das 11h às 19h | Operações de alimentação

Dia 1 de janeiro (domingo)

Abertura facultativa das lojas a partir das 15h

Rede Cine (cinema) abertura a partir das 17h

O Papai Noel também continua no centro de compras e lazer. O bom velhinho estará no shopping para receber as famílias até sexta-feira (23), das 14h às 21h, e no sábado (24), das 14h às 19h.

Shopping Pátio Pinda

Construído em uma área de 120 mil metros quadrados, o Shopping Pátio Pinda é resultado de um investimento de R$ 150 milhões e já se consolidou como um espaço de compras, lazer, entretenimento e convivência para moradores de Pindamonhangaba e região.

O empreendimento gera cerca de 2.400 empregos diretos e indiretos e oferece uma infraestrutura com mais de 115 lojas – seis âncoras e cinco megalojas –, quatro salas de cinema do Grupo Cine, sendo 2 salas 3D, uma diversificada praça de alimentação, supermercado e ainda 1.300 vagas de estacionamento.

Inaugurado em 21 de novembro de 2013, o empreendimento é administrado pela AD Shopping.