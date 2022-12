Ceia de Natal 2022 no Restaurante Pontremoli conta com menu exclusivo e muita comemoração

Que tal comemorar o Natal com quem você ama em uma das cidades mais charmosas do Brasil? Esta é a proposta do Restaurante Pontremoli, eleito por diversas vezes um dos melhores restaurantes do país pelo tripadvisor, com um clima aconchegante, o Pontremoli é um pequeno bistrô italiano iluminado por velas e aquecido pela lareira.

A casa trabalha com o conceito slow food, que valoriza a apreciação do sabor de cada alimento.

Localizado na Pousada Alto da Boa Vista, o restaurante irá oferecer uma deliciosa e exclusiva ceia natalina no dia 24 de dezembro, a partir das 20h30.

Quem participar, tem o direito de aproveitar uma deliciosa mesa de frutas natalinas, uma taça de espumante de boas-vindas, a entrega de presentes pelo Papai Noel, fotos com a mascote Win (cão da raça São Bernardo), jantar de cinco tempos, além da cerimônia de Natal tradicional da família Contipelli, proprietária do restaurante.

Jantar de cinco tempos

A primeira etapa do jantar de cinco tempos é composta por um couvert que conta com pães de fermentação natural, lascas de parmesão grana padano, gotas de mussarela de búfala, presunto serrano fatiado na hora, manteiga caseira, caponata e antepastos italianos, como sardela e alichela, além de vellutata de batatas com lascas de trufas negras.

Em seguida, é servido o Contorno com salada de fibras para ativar a digestão feita com a rica combinação de endívia, palmito de palmeira real, erva-doce e aipo com o tempero da família Contipelli. Também é possível degustar o coração da alcachofra italiana com molho tonado.

O Primo Piatto, ou seja, primeiro prato, conta com sete opções de massas que podem ser combinadas com quatro tipos de molhos. Quem escolher sua massa com o molho alfredo, tem a finalização dentro do queijo grana padano na frente do cliente. O prato acompanha uma proteína.

Já a sobremesa oferece um delicioso Tiramisu à moda Pontremoli ou Sorvete da mais pura vanilla de Madagascar com calda quente de frutas vermelhas. Para finalizar, é servido um cálice de licor limoncello ou vinho do porto.

O valor é de 685 reais por pessoa mais 15% de taxa de serviço. Para participar, basta reservar pelo telefone e WhatsApp: (12)99794-1213.

Fotos do Restaurante Pontremoli em Campos do Jordão



Ceia de Natal 2022 – Informações sobre como Reservar

Data: 24 de dezembro

Horário: 20h30

Local: Restaurante Pontremoli

Endereço: Rua das Hortências, 605 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Telefone: (12) 99794-1213 somente com reservas no horário das 13h às 21h (Terça a Domingo)

Site: www.restaurantepontremoli.com.br

Instagram: @RestaurantePontremoli

Facebook: Restaurante Pontremoli

Sobre a Pousada Alto da Boa Vista

Concebida para proporcionar experiências de bem-estar, lazer, diversão e relaxamento, a Pousada Alto da Boa Vista oferece uma excelente estrutura para os hóspedes, foi considerada a primeira pousada ecologicamente sustentável do Brasil pela ONG Instituto Águas do Prata (IAP), que concedeu o selo IDES – Índice de Desenvolvimento Ecologicamente Sustentável, e ganhadora do TripAdvisor Travellers’ Choice 2018 e 2020.

www.pousadaaltodaboavista.com.br

Instagram: @pousada_altodaboavista

Facebook: @AltodaBoaVista

Endereço: Rua das Hortências, 605 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Telefones: (12) 9 9660-3393/ (11) 98205-2510 / (12) 9 9660-3386