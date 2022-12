Especialistas e autoridades do Governo de São Paulo se reúnem para discutir infraestrutura do estado

Com o objetivo de debater os principais resultados e avanços realizados pela atual gestão do Governo de São Paulo no período de 2019-2022, além de apresentar os próximos projetos que estão em estruturação, a Editora Globo, com apoio da Sabesp, realiza o Seminário “Infraestrutura como Chave do Desenvolvimento”. O encontro, que reunirá especialistas, profissionais da área e diversas autoridades do estado, acontece no dia 15 de dezembro, das 8h30 às 12h, no Hotel Tivoli em Cerqueira César. Para participar presencialmente, o público deve se inscrever no site.

Serão discutidos no seminário temas como a Maior Unidade Geradora de Caixa, com Carteira de Concessões e PPPs alcançando R$ 31 bilhões em investimentos contratados e R$ 3 bilhões em outorga fixa; novos contratos assinados, que totalizam 52 projetos contratados na gestão; o Programa de Concessão de Parques; e a PPP Rodoanel Norte, que entrará em leilão em 14 de março de 2023, entre outros assuntos.

O encontro contará com abertura do governador do Estado de São Paulo Rodrigo Garcia e, dois painéis, que receberão nomes como Tarcila Reis Jordão, Secretária de Projetos e Ações Estratégicas do Estado de São Paulo; Marcos Penido, Secretário de Governo de São Paulo; Marina Zago, Secretária Executiva de Parcerias do Estado de São Paulo; Guilherme Pellegrini, Procurador da Procuradoria Geral do Estado (PGE); e Marco Aurélio Barcelos, Diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias Rodoviárias (ABCR). A mediação será feita por Pedro Dória, colunista do Globo.

Programação

Painel — Infraestrutura como política de Estado em São Paulo: planejamento, credibilidade e oportunidades

Convidados:

Tarcila Reis Jordão – Secretária de Projetos e Ações Estratégicas do Estado de São Paulo

Marcos Penido – Secretário de Governo de São Paulo

Edgard Benozatti – Subsecretário de Parcerias do Estado de São Paulo

Marina Zago – Secretária Executiva de Parcerias do Estado de São Paulo

Daniel Keller – Coordenador do Comitê de Rodovias da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB)

Painel — Rodoanel Norte: inovações e perspectivas

Convidados:

Izabel Dompieri de Assis — Coordenadora de Projetos na Subsecretaria de Parcerias do Estado de São Paulo

Guilherme Pellegrini – Procurador da Procuradoria Geral do Estado (PGE)

Rafael Maia Alves – Global Infra da International Finance Corporation (IFC)

Thiago Ferreira – Assessor econômico-financeiro da Subsecretaria de Parcerias do Estado de São Paulo

Marco Aurélio Barcelos — Diretor-presidente da Associação Brasileira de Concessionárias Rodoviárias (ABCR)

Mediação: Pedro Doria, colunista do Globo.

Serviço

Data: 15 de dezembro

Horário: das 8h30 às 12h

Local: Hotel Tivoli, Sala Bela Vista – Endereço: Alameda Santos, 1437 – Cerqueira César — São Paulo

Inscrições: no site