Turismo de SP registra participação recorde em feiras do setor

A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur) registrou, este ano, uma participação recorde em feiras nacionais e internacionais do setor: foram 44 no Brasil e no exterior, sendo 27 em São Paulo, sete em outros estados brasileiros e 10 feiras e eventos fora do país; cinco na Europa, quatro na América do Sul e um na América do Norte, o que corresponde a um crescimento de 30% se comparado a anos anteriores.

No total, estima-se que 1,8 milhão de pessoas foram impactadas pela Setur em feiras e eventos e 30 regiões turísticas foram mobilizadas com ações inéditas e novos negócios da Secretaria. A Pasta também participou da maior feira internacional de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow, promovendo suas rotas gastronômicas e dezenas de produtos artesanais típicos do estado, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Visite São Paulo.

A Secretaria ainda teve papel de destaque na Expo Creative Cities, evento promovido pela Rede de Cidades Criativas da UNESCO, em Santos, divulgando destinos do estado, gastronomia, arte e cultura de SP. “As ações fizeram parte de uma ampla estratégia de promoção de SP no Brasil e no exterior”, afirma Vinicius Lummertz, secretário de Turismo de SP, ao citar as fantours e presstrips realizadas pela Setur.

Entre as ações de grande repercussão, também vale mencionar os treinamentos e capacitações para vender SP como destino turístico, assim como as agendas de negócios com operadoras e companhias aérea. Os esforços resultaram na mudança de imagem de São Paulo para além da capital dos negócios, acrescentando atrativos culturais, gastronômicos, de aventura e religiosos, com o diferencial de infraestrutura e a conectividade de seus destinos.