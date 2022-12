Vai viajar de carro no final do ano? Veja 10 dicas para manter seu veículo seguro e evitar perrengues na estrada

O final do ano está chegando. Em época de festas e início do verão, muitas pessoas acabam aproveitando o período para tirar férias. Para aqueles que optam por fazer as malas, tirar o carro da garagem e pegar a estrada, alguns cuidados extras com os veículos precisam ser levados em conta.

Garanta a revisão do seu carro

Não é só porque você usa o seu veículo em sua cidade que ele está 100% apto para pegar a estrada. É responsabilidade do motorista garantir a segurança de todos que estão no carro. Por isso, faça uma revisão completa do automóvel antes de ir viajar, incluindo a avaliação das rodas, pneus, freios, motor, cintos de segurança, sistema elétrico, suspensão, óleos, filtros, iluminação e sinalização.

Pesquise sobre o trajeto e o valor dos pedágios

É essencial que você saiba sobre o caminho que irá percorrer. Aplicativos de GPS ajudam sim durante o trajeto, entretanto, algumas localidades não possuem conexão à internet e eles acabam não sendo tão precisos. Antes de pegar o carro, pesquise no Google quais as condições das estradas e qual o melhor caminho. Outro ponto importante é avaliar o valor gasto durante a viagem. Faça uma cotação dos pedágios que irá passar e já deixe o dinheiro separado.

Quanto tempo irá durar a viagem?

Irá percorrer uma longa distância até seu destino final? Que tal fazer paradas ou dividir a direção com outro motorista? Para a segurança de todos que estão no carro, a pessoa que está no volante precisa estar disposta. Se a viagem durar mais um dia, é recomendável parar em algum hotel para descansar. Se o trajeto for mais curto, a dica é fazer paradas para esticar as pernas, tomar um café ou ir ao banheiro.

Fique atento ao combustível

Não espere para se preocupar com o tanque na estrada. Dependendo do trajeto, você irá passar horas sem encontrar um posto de combustível. Por isso, se planeje e encha o tanque antes de sair da sua cidade, ficando sempre atento ao nível que está mostrando no painel.

Não extrapole na bagagem!

Diferentemente de aviões e ônibus, nos quais há um limite de bagagem por pessoa, os carros não possuem uma quantidade máxima de pertences. Entretanto, é preciso ficar atento: as malas e os passageiros precisam estar acomodados com segurança. Leve apenas o que for necessário e couber no porta-malas ou bagageiro.

Não esqueça da documentação

Na lista “o que fazer antes de viajar”, não se esqueça de incluir a documentação, tanto do carro como do motorista. Há diversos itens que passam pela nossa cabeça antes de pegar a estrada, mas não podemos nos esquecer dos documentos.

Prepare um “kit viagem”

Em épocas de férias coletivas, costumam acontecer muitos congestionamentos. Por isso, é essencial estar preparado para aguentar a viagem. Deixe um kit disponível ao seu alcance, incluindo água, petiscos e remédios.

Fique atento à sinalização

Para evitar acidentes ou multas que possam interromper suas férias, fique atento à sinalização das estradas. Radares e limite de velocidade são colocados para manter a segurança dos motoristas e passageiros. Outro ponto de atenção é que os acostamentos não são vias e devem ser utilizados apenas para necessidades.

Como transportar crianças e animais de estimação?

Se a criança tiver menos de 7 anos, ela precisa estar no banco traseiro e possuir uma cadeirinha própria no veículo. Depois dessa idade, não há necessidade do uso da cadeirinha, mas, até os 10 anos, a criança não pode estar no banco da frente. Para os animais de estimação, não é recomendável colocá-los no colo. Cães e gatos devem estar de peitoral e guia adaptadas ou caixas específicas de transporte individuais que estejam fixadas ao veículo.

Seu seguro está em dia?

Apesar de estar com a documentação em mãos, o carro revisado e a condução ser o mais cuidadosa possível, imprevistos podem sempre acontecer. Por isso, é importante ter um contrato com uma seguradora. A empresa irá ajudar em muitos desses perrengues que possam acontecer durante a viagem como carro quebrado, acidentes e falta de gasolina. Plataforma digitais, como a 123Seguro, realizam a cotação da seguradora que mais se encaixa no seu tipo de perfil.