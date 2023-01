Campos do Jordão: atrações gastronômicas e culturais perfeitas para curtir o verão na cidade mais alta do país

Que tal aproveitar o verão para visitar um museu cervejeiro em Campos do Jordão? Ou degustar cerveja artesanal direto da fonte durante o tour por uma bela fábrica? Prefere aproveitar a vista deslumbrante da região direto do Mirante Mantiqueira?

Pois é possível fazer tudo isso em um único dia de passeio dentro do Parque da Cerveja. Em uma área de 240 mil m², rodeada por grandes araucárias e belíssimas montanhas, o local fica ao ar livre e conta, até, com um lindo jardim de lúpulos.

Fábrica da Cerveja Campos do Jordão

O Parque abriga a fábrica da Cerveja Campos do Jordão, que tem capacidade de produzir 50 mil litros de cervejas artesanais por mês. Os visitantes podem fazer um tour pela fábrica, aprendendo um pouco sobre a história da cerveja e os diferentes estilos.

O local oferece uma carta de diversos rótulos com diferentes ingredientes em suas receitas, como é o caso da cerveja de pinhão, fruto símbolo da cidade, a cerveja de avelã, a Dunkel e a Dark, ótimas pedidas para baixas temperaturas. A fábrica atende toda a demanda local e suas cervejas trazem ilustrados em seus rótulos diversos pontos turísticos da cidade.

Ainda mesclado nesse universo cervejeiro, na Sala de Barricas é possível conhecer estilos envelhecidos em barril, uma verdadeira experiência sensorial e, para os que pretendem ir além nos conhecimentos sobre a bebida, a Escola da Cerveja disponibiliza cursos esporádicos.

E para levar todo esse universo para casa, a Loja de Souvenirs oferece diversos produtos da marca, inclusive cervejas.

Museu da Cerveja

No Parque da Cerveja está instalado também o recém-inaugurado Museu da Cerveja. Cercada pela natureza exuberante do local, ao ar livre, a exposição conta com placas de madeira de tamanhos entre dois e três metros com ilustrações e informações que percorrem a trajetória da bebida desde a pré-história aos dias de hoje. Todas as décadas e acontecimentos importantes relacionados à bebida são retratados no Museu, que conta ainda com QR Codes em cada placa, direcionando para o Audioguia do Museu da Cerveja, uma forma de aprofundar os conhecimentos.

Mirante Mantiqueira

Atração de tirar o fôlego, o Mirante Mantiqueira possui 140m de altura, com uma vista panorâmica de 180º das paisagens da Serra, oferecendo a sensação de estar acima das nuvens. A construção original foi criada em 1960 e a estrutura passou por reforma recentemente, sendo reinaugurada em 2021. Com um deque de observação com chão e guarda-corpo de vidro, o Mirante é o espaço ideal para proporcionar aos apaixonados por cerveja um momento único em meio à natureza.

Para chegar ao Mirante, o visitante passa por uma trilha em meio à mata verde, apreciando sons de pássaros e uma vista maravilhosa do Alto Lajeado. Ao chegar no espaço, é possível ver toda a paisagem das montanhas da Serra da Mantiqueira, além de ter a oportunidade de contemplar e ouvir o som das águas da cachoeira Gavião Gonzaga, a mais longa e volumosa do Estado. O espaço conta com um aconchegante quiosque e com o Bar do Mirante que oferece todos os rótulos das cervejas e chopes produzidos na fábrica da Cerveja Campos do Jordão (no melhor estilo beba local!), além de porções e petiscos. Nas tardes, o pôr-do-sol com uma vista especial domina a experiência.

Beernic

Quem quiser fazer uma imersão em meio à natureza, uma ótima pedida é o Beernic, um piquenique cervejeiro ao ar livre que tem como personagens principais as cervejas produzidas pela Cerveja Campos do Jordão. Após escolher os itens que serão adicionados à sua cesta – cervejas e petiscos -, os participantes estão prontos para esticar a toalha no meio da mata e aproveitar o dia com a família, cercados de ar puro e da beleza estonteante do local.

Gastronomia

O passeio fica completo com as maravilhas gastronômicas que o Parque da Cerveja oferece. No restaurante Alto da Brasa o destaque são os grelhados nobres e os pratos autorais que, além de harmonizarem com os rótulos da Cerveja Campos, levam a bebida como ingrediente Além disso, é possível também degustar deliciosas porções e itens da culinária alemã, um verdadeiro intercâmbio de sabores e uma viagem pelos diferentes costumes da gastronomia.

Serviço

O Parque da Cerveja fica na Estrada Mun. Paulo Costa Lenz Cesar, 2150, Alto Lajeado, em Campos do Jordão. O telefone para contato é (12) 3663-1122. Para visitar o Parque não é necessário reserva.