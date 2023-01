Carnaval 2023 no Vila Inglesa promete muitas atividades para famílias

Localizada a apenas 170 quilômetros de São Paulo (SP) – pouco mais de duas horas de carro –, Campos do Jordão é um bom destino para passar o Carnaval (17 a 22 de fevereiro). Isso porque, apesar de a cidade ser mais conhecida pelas baixas temperaturas, o clima por lá durante o verão é bastante agradável – média de 17°C a 27°C. De quebra, ainda conta com atrações especiais para a época.

O Hotel Vila Inglesa, por exemplo, preparou atividades para quem planeja passar o feriado em família. As crianças podem se divertir com uma matinê de Carnaval e com oficina de artes para confeccionar máscaras. Também é possível aproveitar passeios a cavalo e atividades comandadas por recreadores, das 9h30 às 22h. Há ainda a possibilidade de alimentar bichinhos, como carneiros e coelhos, e assar marshmallows em frente à lareira durante a noite.

Os adultos, por sua vez, têm a chance de curtir um welcome drink preparado especialmente para a data. E se a ideia é relaxar enquanto os pequenos aproveitam as festividades, a infraestrutura completa do hotel é uma boa pedida para os pais que desejam renovar as energias. Nesse caso, a dica é ir à sauna ou agendar uma massagem com vista para as belíssimas paisagens da região.

O contato com a natureza, inclusive, é um dos grandes diferenciais do estabelecimento. Além de contemplar inúmeras espécies de árvores e flores (que ficam ainda mais bonitas durante o verão), é possível visitar a horta da propriedade, praticar esportes nas quadras de tênis e beach tennis, ler no jardim da piscina coberta e aquecida, ou descansar no redário.

Outro destaque é o restaurante do hotel. Quem passa por lá pode aproveitar uma gastronomia afetiva preparada pelo chef jordanense Vanderlei Pereira com a consultoria do chef Gustavo Ubarana. Entre as delícias disponíveis no menu, estão as tradicionais fondues e receitas a exemplo de risoto filetto al gorgonzola, truta da montanha e peras Chardonnay.

As diárias para passar o Carnaval no Vila Inglesa partem de R$ 1.925 por pessoa. A hospedagem é em apartamento Standard e inclui café da manhã. A reserva deve ser de, no mínimo, quatro noites.

Sobre o Hotel Vila Inglesa

Construído na década de 40 em estilo enxaimel (normando), que serviu de inspiração para muitas outras construções locais, o Hotel Vila Inglesa é uma das hospedagens mais tradicionais de Campos do Jordão (SP). Com 37 apartamentos disponíveis, está classificado entre os cinco melhores hotéis da cidade de acordo com o Travellers Choice, do TripAdvisor. Também conta com o selo Folha Verde de Hospedagem Sustentável