Cinco parques para curtir o verão em meio à natureza de Campos do Jordão

Aquela ideia de que Campos do Jordão, deve ser visitada apenas no inverno é coisa do passado. A cidade mais alta do Brasil, com direito ao deslumbrante cenário da Serra da Mantiqueira, possui atrativos para agradar diferentes gostos o ano inteiro. Para a temporada de verão, uma das sugestões da Associação Comercial e Empresarial (ACE) da cidade é aproveitar o clima para curtir os parques. Confira cinco dicas imperdíveis!

De acordo com o presidente da Associação Comercial, a cidade deve receber um público rotativo de 200 mil visitantes – do início do ano até o final do verão. “Campos do Jordão está preparada para acolher seus visitantes durante o ano todo, desde o setor hoteleiro à rica gastronomia”, afirma ele. “Por sinal, um dos nossos pontos fortes são os nossos restaurantes, que valorizam desde produtos locais às mais famosas receitas internacionais”, acrescenta.

Além disso, diz ele, a cidade está pronta para receber a 2ª edição do Festival de Verão, de 30 de janeiro a 18 de fevereiro, com incríveis apresentações musicais – clássica e popular.

Segundo Centofante, os comerciantes e empresários estão otimistas em relação à temporada de verão. “O setor hoteleiro está bem movimentado e a taxa de ocupação deverá ultrapassar os 70% a 80% até o final da estação”, ressalta.

CINCO PARQUES PARA CURTIR COM A FAMÍLIA INTEIRA

Seja com a família, amigos ou a pessoa amada, passear pelos parques de Campos do Jordão é um verdadeiro convite ao bem-estar e momentos inesquecíveis de lazer junto à natureza. Anote.

1 – Parque Estadual Campos do Jordão (Horto Florestal) – Com lindos bosques e lagos, o Horto oferece opções de trilhas guiadas, áreas para caminhadas, espaços para piquenique e várias atividades – como arvorismo, tirolesa, aluguel de bicicletas e muito mais. Possui restaurante, chocolateria, café e opções de hospedagem dentro do parque (Aventoriba Lodge @aventoribalodge).

2 – Parque da Lagoinha – Com lago e muita natureza, o parque possui pista de caminhada, quadras de beach tennis, passeios de pônei, mesas para piquenique e muito mais. Destaque para o “Caffé & Vino” operado pelo Hotel Boutique Quebra-Noz. A entrada é gratuita, com estacionamento pago.

3 – Parque Capivari – Indicado para toda a família, o local possui vários atrativos, como teleférico, trenó da montanha, roda gigante, carrossel, mini trenzinho e um “parkids” com inúmeras atividades.

4 – Parque Amantikir – Possui mais de 700 espécies de plantas ao longo de 60 mil metros quadrados. Um dos destaques é o labirinto feito de arbustos – entre os maiores no mundo deste tipo.

5 – Bosque do Silêncio – Cercado por muita natureza, o Bosque conta com atrativos como arvorismo, paintball, tirolesa e outros. Possui ainda uma deliciosa cafeteria e a famosa choperia Baden Baden.