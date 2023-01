Inscrições para o Núcleo Pedagógico do 2° Festival de Verão de Campos do Jordão vai até o dia 8 de Janeiro

Entre os dias 2 a 8 de janeiro de 2023, estarão abertas as inscrições para o núcleo Pedagógico do 2° Festival de Verão de Campos do Jordão que acontecerá entre os dias 29 de janeiro a 19 de fevereiro de 2023.

O Módulo Pedagógico será devotado a atividades de grupos musicais já existentes ou constituídos exclusivamente para essa finalidade, dedicados à música popular instrumental e/ou vocal e à música clássica de câmara instrumental e/ou vocal.

Esse módulo do Festival oferecerá bolsas de estudo para grupos musicais de 03 (três) a 5 (cinco) integrantes, compostos por estudantes brasileiros ou estrangeiros em estágio avançado no instrumento ou canto, para participação nos cursos de prática de conjunto e música de câmara. O total de alunos no festival, somando os integrantes de todos os grupos, será de, no máximo, 100 estudantes.

Para a candidatura do grupo, os(as) candidatos(as) deverão comprovar, mediante documento oficial, sua matrícula regular em instituição de ensino de música de, no mínimo, 60% dos integrantes do grupo, sendo consideradas válidas aquelas instituições com atividade regular e contínua de ensino de música.

Serão aceitas inscrições de candidatos(as) instrumentistas e cantores com idade entre 16 e 30 anos, completos no ato da inscrição.

As atividades pedagógicas e artísticas acontecerão nas cidades de São Paulo/SP e Campos

do Jordão/SP.

Como parte da bolsa, cada grupo terá direito a gravar um clipe profissional no Estúdio da Sala São Paulo, com alta qualidade de imagem e som, recebendo cópia desse material para uso promocional — duração de até 10 minutos para os grupos de música popular e de até 20 minutos para os de música clássica.

Confira Edital aqui