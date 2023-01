Mais de 5 milhões de veículos circularam pelas principais rodovias do estado no feriado de Ano Novo

A ARTESP — Agência de Transporte do Estado de São Paulo registrou tráfego de mais de 3,5 milhões de veículos nas principais rodovias concedidas de acesso e saída da capital paulista durante o feriado de Ano Novo. O balanço inclui os sistemas Anchieta (SP 150) – Imigrantes (SP 160), Anhanguera (SP 330) – Bandeirantes (SP 348) e Castello Branco (SP 280) – Raposo Tavares (SP 270), além do corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto e dos trechos Sul, Oeste e Leste do Rodoanel. Nas rodovias administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) foi registrada a circulação de mais de 1,5 milhão de veículos.

O monitoramento de toda a operação nas rodovias sob concessão foi realizado a partir do Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência, de onde é possível acompanhar o tráfego em tempo real, por meio de câmeras (CFTV’S), aplicativos de mensagens e redes sociais. Os Centros de Controle de Operações (CCOs) das concessionárias, sob supervisão da ARTESP, também reforçaram o atendimento operacional (guinchos, ambulâncias e veículos de vistoria de tráfego, entre outros). Os postos de Serviço de Atendimento aos Usuários permaneceram abertos, equipados com banheiros, bebedouro e local para descanso.

“Neste feriado de Ano Novo as concessionárias reforçaram os serviços de atendimentos aos usuários como socorro médico e mecânico. Além disso, houve incremento também nos equipamentos que auxiliam na gestão do tráfego como PMVs, câmeras de monitoramento e contadores veiculares (SATs), importantes para promover mais segurança aos motoristas” ressalta Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

Rodovias do DER

As rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que saem ou recebem veículos da capital receberam um volume de mais de 1,5 milhão de veículos neste feriado. O Departamento reforçou o atendimento operacional com viaturas dispostas em pontos estratégicos das rodovias, com equipamentos para auxiliar o monitoramento – entre eles, contadores veiculares — SATs (para estudo de tráfego), câmeras CFTV e painéis de mensagens variáveis (com informações sobre as condições da rodovia).

Além disso, as rodovias contaram com apoio operacional composto por guinchos leves e pesados, caminhonetes de inspeção distribuídos nas principais vias do Estado, além das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), que estarão à disposição dos usuários 24 horas por dia.

MOVIMENTAÇÃO NAS PRINCIPAIS RODOVIAS CONCEDIDAS ATÉ A TARDE DESTA SEGUNDA-FEIRA (2/01)

Movimento segue intenso sentido capital paulista, especialmente nas rodovias que dão acesso ao litoral Sul e Norte do Estado.

● Ida para o litoral

No total, 582.947 mil veículos utilizaram as rodovias Anchieta (SP 150) e Imigrantes (SP 160), considerando apenas as viagens sentido Litoral durante a operação especial de Ano Novo.

Já na Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, circularam 99.960 mil veículos neste feriado, considerando ambos os sentidos.

● Capital e interior

Na interligação da capital com o interior, circularam pelo Corredor Ayrton Senna — Carvalho Pinto mais de 800 mil veículos sentido Interior do Estado. Já o Sistema Castello Branco-Raposo Tavares administrado pela concessionária CCR ViaOeste, recebeu 468 mil veículos neste feriado. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela CCR AutoBAn, foi utilizado por 578 mil carros neste período.

Já pelo Trecho Oeste do Rodoanel, sob gestão da CCR Rodoanel, passaram mais de 700 mil veículos. Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel, operados pela concessionária SPMar, circularam 324 mil veículos neste feriado.

Movimentação nas rodovias administradas pelo DER

Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP-055 – litoral Norte: 271.303 veículos

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP- 055 -Litoral Sul): 529.805 veículos

Rodovia D. Paulo R. Loureiro (SP-098) (Mogi-Bertioga): 135.280 veículos

Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125): 65.224 veículos

Rodovia Raposo Tavares (SP-270): 520.809 veículos

Atendimentos aos Usuários

Nos 11,1 mil quilômetros de rodovias concedidas foram registrados pelas 20 operadoras de rodovias do Estado de São Paulo um total de 10.844 atendimentos aos usuários, sendo 719 atendimentos pré-hospitalar (APH), 4.923 atendimentos de guincho e 5.202 socorros mecânicos de quinta-feira (29/12) à domingo (01/1).