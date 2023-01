Nova Página Com Dicas e Informações Sobre Campos do Jordão

Para você que deseja saber sobre a cidade de Campos do Jordão, agora está disponível aqui no Portal NetCampos uma página com diversas informações sobre a cidade, nela procuramos reunir de uma maneira bem simples, um compilado de dados com uma pequena apresentação, além de um resumo da história, dicas de como chegar, e diversas outras curiosidades sobre a “Suiça Brasileira”.

A ideia de disponibilizar em uma única página as diversas informações, tem como principal objetivo facilitar a interação e engajamento com o conteúdo oferecido. A nova página publicada sobre Campos do Jordão, conta na sua primeira fase com 12 seções, sendo elas: a cidade, dados gerais, símbolos municipais, como chegar, história, economia, clima, solo, fauna, rios e lagos, vegetação, hino de Campos do Jordão e dicas de Viagem.

Na seção a cidade, é possível encontrar um texto contendo um pequeno descritivo da cidade e como é Campos do Jordão nas 4 estações, já a seção dados gerais, conta com informações sobre a população da cidade, ano de fundação, área territorial, densidade demográfica, gentílico, pib per capita, entre outros dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ). Em Símbolos Municipais reunimos a criação e explicação sobre a bandeira e o brasão de Campos do Jordão.

Sem dúvida, uma das seções que traz dicas úteis, é a de como Chegar em Campos do Jordão, nela estão reunidas os principais pontos de acesso que ligam a cidade, além de informações sobre distância das principais capitais, pedágios, horário de ônibus e mapa de como chegar. Para enriquecer a nova página sobre Campos do Jordão, disponibilizamos a seção de história da cidade, descrita por um dos maiores historiadores de Campos do Jordão, o Dr. Pedro Paulo Filho (in memorian ), agrupadas pelos 3 ciclos: Ouro, Cura e Turismo.

As diversas seções sobre Campos do Jordão estão sendo enriquecidas com informações de maneira gradativa, se você deseja contribuir ou dar sugestões, pode fazer enviando um WhatsApp para (12)99797-2927. O endereço para acessar o conteúdo é https://www.netcampos.com/sobre-campos-do-jordao/