Nove criadores de conteúdo no Kwai que vão te ajudar a escolher o destino perfeito para as férias

Com a chegada das férias, nada melhor do que sair da rotina, recarregar as energias e buscar por opções de passeios para aproveitar o tempo livre e o calor do verão. Para ajudar na procura por novos lugares, o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, reuniu alguns criadores de conteúdo que compartilham dicas de roteiros e viagens para curtir em família, amigos ou até mesmo sozinho.

Ricks Pelo Mundo (+4,8 milhões de curtidas e 330,6 mil seguidores) – Ricardo e Paulo Henrique compartilham suas experiências pelo mundo e dão dicas de passeios, como essa roda-gigante em Foz do Iguaçu (PR) com vista para três países.

Sampa Dicas (+2,5 milhões de curtidas e 575,1 mil seguidores) – Se você quer conhecer um pouco mais sobre as opções em São Paulo, o perfil reúne algumas dicas de restaurantes e passeios pelo Estado, que vão desde voo de balão em Boituva até hospedagem em trailer em Campos do Jordão.

Viaje Por Conta (+2,4 milhões de curtidas e 302,5 mil seguidores) – O perfil reúne dicas de viagem, os melhores destinos e como economizar enquanto faz o seu roteiro. Como neste vídeo que mostra as piscinas naturais de São José da Coroa Grande (PE). Fábio Trindade e Tiago Batoni apresentam desde dicas e valores de passeios no local até hospedagem em um dos destinos mais baratos do Nordeste.

Nordeste Meu Lindo (+4,9 milhões de curtidas e 592 mil seguidores) – Eveline Alves compartilha dicas de lugares lindos pelo Nordeste, um destino perfeito para o verão. Aqui ela mostra a Feira Artesanal no Largo de Tambaú, em João Pessoa (PB), um roteiro indispensável para quem está na cidade.

São Paulo Interior (+2 milhões de curtidas e 263,1 mil seguidores) – O perfil mostra opções de passeios e viagens no interior de São Paulo, como essa cachoeira localizada em Lagoinha, em Taubaté-Pindamonhangaba.

Status Viajante (+323,2 mil curtidas e 47,9 mil seguidores) – Camila Bonatelli já viajou pelo mundo e agora compartilha dicas e lugares incríveis, como o atrativo turístico Movie Cars, localizado em Foz do Iguaçu, que te permite conhecer de perto os carros mais famosos do cinema.

Caio Travels (+160,1 mil curtidas e 15,7 mil seguidores) – Caio viaja pelo mundo e compartilha suas experiências e dicas com seus seguidores. Nesse vídeo, ele mostra como é e quanto custa se hospedar em uma casa na árvore em Alter do Chão (PA).

Família Vergilio (+1,5 milhão de curtidas e 312,9 mil seguidores) – A família compartilha seus momentos em viagens e dicas de lugares espalhados pelo Brasil, como esse passeio, que proporciona uma experiência imersiva com alguns animais no Bio Parque, no Rio de Janeiro.

Desbrava São Paulo (+200 mil curtidas e 39,1 mil seguidores) – O casal apresenta os melhores passeios e lugares disponíveis em São Paulo, dos gratuitos até os mais luxuosos. Aqui, eles apresentam uma experiência super radical no trenó em Campos de Jordão, que pode passar dos 40 km/h.

