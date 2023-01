Parceria Athletico Paranaense SJC promove incentivo ao esporte para crianças e jovens

Fazem parte da iniciativa o CREA-SP, o Athletico Paranaense SJC, o espaço Golaço Society e o Quero Jogar Futebol Feminino.

William Salgado, Coordenador do Centro de Formação de Atletas do Athletico Paranaense SJC, e o Eng. Civ. Alessandro Ferreira Alves, Diretor Administrativo da AEA/SJCampos, estarão à frente do projeto e convidam os filhos e filhas dos engenheiros e arquitetos associados da AEA/SJCampos a participarem.

“Atualmente contamos com três unidades disponíveis para as aulas e essa nova parceria com a AEA/SJCampos tem como objetivo proporcionar alegria, saúde e educação para estimular a prática esportiva de crianças e jovens, e quem sabe um futuro jogador ou jogadora do Athletico Parananese, de outros clubes e até da Seleção Brasileira”, pontuou William.

A parceria com a escolinha de futebol Athletico Paranaense SJC faz parte de uma iniciativa de incentivo ao esporte firmada pela AEA/SJCampos, por meio do Atletica AEA, desde 2019.

Atlética AEA/SJCampos

O Atlética AEA/SJCampos foi criado como forma de incentivo ao esporte e à qualidade de vida, além de oferecer aos associados momentos de lazer e descontração com amigos e familiares, por meio de treinos femininos e masculinos de futebol society.

Os treinos do feminino acontecem com o apoio do projeto de incentivo ao futebol feminino ‘Quero Jogar’, idealizado por Priscila Gregati Ferrari, e em parceria com o programa AEA/SJCampos Mulher, que incentiva o reconhecimento das mulheres e a equidade de gênero.

Os treinos masculino e feminino são gratuitos e realizados todos os sábados no Golaço Futebol Society (📍 Centro Comercial J. Carone, Av. Dr. João Batista de Souza Soares, 2411 – Cidade Morumbi, São José dos Campos – SP, 12236-660), das 10h30 às 12h, e os profissionais e estudantes associados interessados em participar podem entrar em contato com a AEA/SJCampos por meio dos telefones (12) 3921-6259 e WhatsApp (12) 98159-8836 ou pelo e-mail [email protected]

Informações sobre a parceria com o Athletico Paranaense SJC

A parceria oferece um desconto de 30% na mensalidade e os pais interessados em matricular seus filhos devem estar em dia com a anuidade da AEA/SJCampos.

Confira os locais e horários dos treinos:

CEPE Petrobras

📍Rod. Pres. Dutra, Km 145 – São José dos Campos, SP, 12224-300

🗓️⏰ Terça e quinta

18h15 => Treino Goleiros Campo

18h15 => Sub-04/06 Society

18h45 => Sub-09/11 Campo

19h30 => Sub-08/10

19h30 => TREINO FUNCIONAL Sub-13/15/17

20h00 => Sub-13/15/17 Campo

GOLAÇO SOCITY

📍 Centro Comercial J. Carone, Av. Dr. João Batista de Souza Soares, 2411 – Cidade Morumbi, São José dos Campos – SP, 12236-660

🗓️⏰ Segunda e quarta das 17h às 19h

Campo da Associação Atlética Santana do Paraíba

📍Rua Carlos Belmiro dos Santos, 571 – Santana-Zona Norte – Ao lado Hospital Pio 12

🗓️⏰ Terça e quinta

Sub-09/11 => às 08h30

Sub-13/15/17 => às 15h00

Informações:

Mensalidade com 30% de desconto para associados em dia com a anuidade

Valor: R$ 84,00

Os profissionais e estudantes associados interessados em participar podem entrar em contato com a AEA/SJCampos por meio dos telefones (12) 3921-6259 e WhatsApp (12) 98159-8836 ou pelo e-mail [email protected]