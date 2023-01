Pilotagem de drones é tema de circuito tecnológico para crianças e adolescentes no Taubaté Shopping

De 10 a 15 de janeiro acontece o Circuito Drones Experience no Taubaté Shopping, uma imersão tecnológica com muita ciência e diversão, voltada para crianças e adolescentes, de 7 a 14 anos. A atração é gratuita e acontece das 14h às 20h, próximo à loja Pernambucanas. As inscrições deverão ser realizadas no próprio local com os professores da Drone Kids e Fisk – idealizadores da iniciativa.

O circuito tem a duração de 30 minutos e os participantes nesse período irão conhecer três estações: a Drones World, para iniciar no universo das aeronaves não tripuladas e receber as primeiras noções de como pilotar um drone; a Drones Simulator, onde os ‘pilotos’ irão ter a sua primeira experiência com pilotagem por meio de um simulador de drones, que irá permitir se familiarizar com os comandos e participar de uma competição; e por fim a Drones Circuit, onde os pilotos irão realizar o seu primeiro voo com um drone de verdade, em uma pista preparada especialmente para eles – colocando e prática tudo o que aprenderam nas estações.

“Todo o Circuito Drones Experience é pensado para introduzir as crianças nessa nova e promissora tecnologia, além de por meio da metodologia STEAM ensinar ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática de forma lúdica, inovadora e atraente”, comenta Julio Corrêa, gerente comercial da Fisk e Drone kids.

Confira o cronograma completo da Programação de Férias do Taubaté Shopping:

De 10 a 15 de janeiro: Circuito Drones Experience (parceria com a Drone Kids e Fisk)

Corredor da loja Pernambucanas

De 12 a 15 de janeiro: Plataforma 360º

Corredor da loja Pernambucanas

19 de janeiro: Show das Princesas

Praça de Alimentação



22 de janeiro: Festa das Cores

Estacionamento

26 de janeiro: Show dos Heróis

Praça de Alimentação



28 e 29 de janeiro: Exposição de carrinhos em miniatura

Corredor da loja Renner



29 de janeiro: Mágico Jack e Xuxa Cover

Praça de Alimentação