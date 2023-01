Pindamonhangaba é a segunda cidade a receber título de smart city no país

No último dia 25 de janeiro, a cidade de Pindamonhangaba, interior de São Paulo, se tornou o segundo município do Brasil a receber o título de smart city (cidade inteligente) entre os 5.568 municípios do país, recebendo o certificado no mais alto nível da ABNT.

A cidade, que fica a 140km da Capital, possui educação 4.0 e todas as escolas têm lousas digitais de última geração, Notebooks e rede Wi-fi. Já em serviços, a Pindamonhangaba é a primeira do Vale do Paraíba onde todos os tributos podem ser pagos de forma online.

Gostaria de oferecer como sugestão de fonte exclusiva para entrevista o Secretário de Inovação de Pindamonhangaba, Danilo Velloso.

Outras informações:

A cidade também possui mais de 1.400 câmeras espalhadas, utilizando o mesmo sistema das cidades mais inteligentes do mundo. O sistema utilizado é o CSI, que consegue identificar todos os veículos que entram e saem da cidade, além de contar com inteligência artificial, que permite a identificação e reconhecimento de face, diminuindo a criminalidade na cidade.

A área da saúde também possui agendamentos online, prontuários eletrônicos e controle de exames, todos integrados, diminuindo o tempo de espera do paciente.