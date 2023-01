Roberto de Lucena toma posse como secretário de Turismo e Viagens do governo Tarcísio

“Voltar à Secretaria de Turismo de São Paulo é como voltar para casa. Já estive secretário em 2015 e 2016, e depois, como deputado federal, sempre atuei na defesa deste setor, que é um dos mais importantes para a economia do Brasil.” A fala é do novo secretário de Estado de Turismo e Viagens de São Paulo, Roberto de Lucena, empossado na manhã deste domingo, 1/1, no Palácio dos Bandeirantes, em seguida da posse do novo governador do Estado, Tarcísio de Freitas.

Experiência e ações concretas de defesa do setor

Lucena, que foi deputado federal de 2010 a 2022, foi escolhido para a pasta por já ter experiência na gestão do setor. Ele foi secretário entre os anos de 2015 e 2016, sendo um dos responsáveis pela implantação dos Municípios de Interesse Turístico (MITs), modelo inédito de investimentos em ações de turismo, em mais de 140 cidades do Estado.

“Estou bastante feliz e animado. O turismo corresponde a 7% do PIB de São Paulo. São 2 milhões e 300 mil empregos. Um PIB de 220 bilhões, muito maior que o PIB total de vários estados do Brasil”, disse o secretário, ao avaliar a grandeza do setor.

Reconhecimento da importância do turismo pelo governador

“Nosso desafio é grande, mas temos a tranquilidade de não precisarmos convencer nosso governador Tarcísio a respeito do turismo na perspectiva da pauta econômica, porque ele já tem o seu convencimento. O turismo foi amplamente defendido, debatido por ele ao longo da campanha, que vê no setor uma poderosa alavanca econômica e social, e assumiu compromissos com o setor, e com tudo isso, nós estamos bastante motivados. 2023 será um grande ano para o turismo. Será um grande ano para São Paulo”, avaliou Lucena, assim que saiu da cerimônia de posse.

Defesa do setor no Congresso Nacional

Lucena, que também foi deputado do ParlaSul de 2016 a 2022, foi membro da Frente Parlamentar do Turismo da Câmara dos Deputados e vice-presidente da Comissão de Turismo.