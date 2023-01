Senac oferece mais de 3.500 bolsas de estudo totalmente gratuitas no Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira

Início de ano é uma época propícia para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho ou para melhorar o currículo. A realização profissional exige cada vez mais aprimoramento técnico, dedicação e competências socioemocionais. Para o primeiro semestre de 2023, as unidades do Senac no Vale do Paraíba e na Serra da Mantiqueira, situadas em Campos do Jordão, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté oferecem, juntas, mais de 3.500 bolsas de estudo totalmente gratuitas.

São oportunidades em cursos livres e técnicos nas mais diversas áreas, como beleza e estética; bem-estar; comunicação e marketing; design, artes e arquitetura; educação; gastronomia e alimentação; gestão e negócios; idiomas; meio ambiente, segurança e saúde no trabalho; moda; saúde; tecnologia da informação e turismo e hospitalidade. Além da gratuidade na mensalidade, a instituição oferece também toda a infraestrutura necessária à aprendizagem, incluindo os materiais didáticos para as aulas práticas.

As bolsas de estudo são concedidas por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para ter acesso a elas, os candidatos devem comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos federais por pessoa e fazer o cadastro 20 dias antes do início do curso escolhido, sempre a partir do meio-dia. As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual e devem ser feitas diretamente no site da instituição.

Serviços:

Programa Senac de Gratuidade (PSG)

Informações: https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade

Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

Endereço: Av. Frei Orestes Girardi, 3.549 – Vila Capivari/Campos do Jordão – SP

Informações: www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-campos-do-jordao

Senac Guaratinguetá

Endereço: Rua Dr. João Baptista Rangel de Camargo, 50 – Centro/Guaratinguetá – SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-guaratingueta

Senac Pindamonhangaba

Endereço: Rua Suíça, 1255 – Santana/Pindamonhangaba – SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-pindamonhangaba

Senac São José dos Campos

Endereço: Rua Saigiro Nakamura, 400 – Vila Industrial/São José dos Campos – SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-sao-jose-dos-campos

Senac Taubaté

Endereço: Rua Nelson Freire Campello, 202 – Jardim Eulália/Taubaté – SP

Informações: www.sp.senac.br/senac-taubate