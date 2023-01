Setor do turismo no passo digital: 3 dicas valiosas

O setor de serviços é um dos principais contribuintes do PIB (Produto Interno Bruto) do país, sendo responsável por 70% deste. Entre pequenas e grandes empresas, comércios diversos e instituições financeiras, também é o segmento que mais emprega. Dentro do setor, a área do turismo tem aproveitado a melhoria a partir do 3º trimestre de 2022 para se modernizar e atrair o consumidor digital.

A modernização do turismo foi acentuada recentemente, mas esse é um fenômeno não tão surpreendente se pensarmos que ramos do entretenimento já compreenderam que o consumo de produtos e serviços deve estar disponível para acesso pelo consumidor em tempo real, de qualquer lugar.

Investimento em softwares

Falar em modernização não se trata apenas de possuir um site e um perfil nas redes sociais. É preciso estratégia, e tudo começa com um bom software. Um programa eficiente pode otimizar o trabalho em um só lugar com sistema integrado ao seu site, eliminando comissões exigidas por agências terceirizadas. Desse modo, é importante observar outras categorias de entretenimento cujo sucesso online dependem de bom software.

Como exemplo temos diversas plataformas de apostas online, as quais precisam passar aos usuários alta confiabilidade, para que possam desfrutar com segurança dos seus jogos preferidos, odds e informações sobre eventos esportivos. A aprovação do público confirma-se em retornos: o mercado brasileiro, que rendeu R$7 milhões em 2020, projeta crescimento para R$12 milhões em 2023.

Por sua vez, a plataforma digital Spotify, a qual dá acesso instantâneo a músicas, vídeos, podcasts e outros serviços de entretenimento, tem mudado a sua estratégia e investido em conteúdo e software de forma lenta, porém segura, a fim de tornar-se um espaço de conteúdo exclusivo e personalizado. Do mesmo modo, o investimento em um bom software constitui um elemento essencial para a satisfação da clientela no setor do turismo.

Automatização de processos

Após a obtenção de um bom software para facilitar procedimentos internos para funcionários e clientes, o processo de reservas e faturas pode ser automatizado, por exemplo, por meio da utilização de chatbots, disponíveis 24h para respostas em tempo real.

Trata-se de um método interessante, pois muitas vezes o chat pode, com a numeração fornecida pelo cliente (códigos de reserva ou pagamento), localizar o status da procura. Quando não, o processo permite triagem de mensagens, direcionando o usuário às perguntas mais frequentes, ou a um atendente que poderá responder na hora ou o mais rápido possível se offline.

Sendo assim, é importante pesquisar automação em mídias sociais. O WhatsApp, por exemplo, que já é um recurso essencial no dia a dia de muita gente, agora também faz parte da automação de processos para empresas. Com ele, a empresa pode criar fluxo de respostas.

A vantagem de integrar uma rede social a esse processo é o contato mais dinâmico com o cliente, pois o inicial já foi feito via automação. Além disso, permite-se a integração com outros sistemas e as informações podem ser armazenadas na base de dados da empresa.

Realidade virtual

Em tempos de competição acirrada, a realidade virtual pode divulgar o melhor dos destinos turísticos. Hotéis já estão fazendo isso ao disponibilizar tours pelos quartos, em que guias de turismo oferecem a opção de fornecer informações aos turistas quando eles apontam a câmera do celular para um monumento.

Portanto, vale a pena estudar o que é a tecnologia de beacon. Ela está conectada à realidade aumentada e funciona via Bluetooth. Profissionais de marketing a utilizam para enviar aos clientes informações quando estiverem em lugares específicos. Um exemplo disso é a Starwood Hotels (atualmente pertencente à rede Marriot), que testou a potência do beacon ao enviar uma chave virtual aos hóspedes para destrancarem portas, assim como mapas e outras informações em momentos oportunos.

A digitalização do turismo é essencial para o seu crescimento. Investir em programas online contribui para a eficiência dos procedimentos internos e da produtividade, aumentado assim a satisfação do consumidor.