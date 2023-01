Toriba Family Experience – Campos do Jordão

Pais de crianças de qualquer idade conhecem o desafio de encontrar entretenimento de qualidade para os pequenos com toda família. O Hotel Toriba, localizado em Campos do Jordão (SP), compartilha dos anseios familiares e pensa em soluções para todos. Para as férias de 2023, o tradicional hotel que comemora 80 anos, acaba de lançar o Toriba Family Experience, que reúne durante uma semana, programação com recreação, gastronomia, natureza e momentos de relaxamento.

O Toriba Family Experience propõe dupla e inédita experiência de hospedagem; no Hotel Toriba, reconhecido como um dos melhores hotéis para família e no Aventoriba Lodge, que une conforto e exclusividade, um verdadeiro refúgio dentro do Horto Florestal.

O Toriba é um marco na história do turismo e na cultura de Campos do Jordão, considerado o hotel mais alto do país, cercado por 2 milhões de m² de mata nativa. Já o Aventoriba Lodge, localizado dentro do PECJ – Parque Estadual de Campos do Jordão, une a tradição e o prestígio do Hotel Toriba com a história da família Kok, proprietários da fazenda da Guarda, que na década de 1940 tornou-se o Horto Florestal. As antigas casas da colônia de funcionários foram renovadas e reformadas com qualidade e bom gosto. Os lodges são unidades de 1, 2, 3 ou 4 quartos, em locais acessíveis e aconchegantes, para abrigar e dormir em meio à natureza. Estão dentro da área de preservação ambiental, bem no coração do Horto, próximos aos restaurantes e atrações, mas com privacidade e a sensação de uma experiência única.

O Toriba Family Experience integra diversas atrações de Campos do Jordão em um circuito exclusivo com ótima gastronomia, natureza, diversão e hospitalidade.

“O Toriba Family Experience é um programa inovador onde a família terá muita diversão durante uma semana, programação ao longo do dia, recreação e relaxamento no tempo livre. Além de previsibilidade no investimento, a família saberá exatamente quanto gastará. Temos pacotes para casal com uma ou duas crianças e ou três adultos a partir de 4 diárias no Hotel Toriba e 3 diárias no Aventoriba Lodge. Uma excelente oportunidade para criar lindas memórias”, acrescenta Aref Farkouh, sócio-diretor do Hotel Toriba.

Confira algumas atividades que fazem parte Toriba Family Experience:

Experiência gastronômica; nos melhores restaurantes de Campos como Dona Chica, Pennacchi, Prato da Floresta, Bonanza Grill, Confraria do Sabor. E o clássico Fondue no Restaurante Toribinha.

Expedições Aventoriba; a cavalo, a pé ou de bicicleta. Trilhas com vários níveis de dificuldade.

Piqueniques; passeios com piquenique ao pôr do sol.

Dia no Tarundu; um espaço em Campos do Jordão com mais de 25 atrações de lazer para todos os gostos e idades, contato com a natureza em uma área de 500.000 m² de mata preservada, a 1.700m de altitude. Com aula de equitação, arborismo, tirolesa, arco e flecha, boia cross, mini golf, passeio de pônei e muito mais.

Programação cultural; visita ao Museu Felícia Leirner. Localizado em uma área de mata com 35 mil m², o museu reúne um conjunto de 86 obras de bronze, cimento branco, granito e gesso da artista Felícia Leirner, distribuídas ao ar livre. E Palácio do Governo, rodeado por jardins, seus 105 aposentos abrigam mais de 1800 obras de arte, do Modernismo ao abstrato, com destaque para raras pinturas de Tarsila do Amaral.

E ainda para os pais massagens no SPA Toriba by L’occitane e happy hour na Cervejaria Gard, em meio à natureza do Horto Florestal, degustando criações exclusivas de pequenas levas de cervejas especiais.

O programa conta também com guias disponíveis todos os dias, preparados para oferecer todas as informações sobre Ecoturismo, visitas à Fazendinha Toriba com acompanhamento. Além de presentes; bonés, fotos impressas, diploma de “Aventurista” e outras surpresas ao longo das atividades.