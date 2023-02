Abav-SP | Aviesp firma parceria com a Setur-SP e inicia estudo sobre as agências de viagens do estado

Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Nesta segunda(6), a Abav-SP | Aviesp e o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) anunciam o lançamento da Pesquisa do Mercado de Agenciamento (PMA), levantamento mensal para a construção de uma base de dados permanente sobre o desenvolvimento do setor de agências de viagens do estado de São Paulo.

Roberto de Lucena e Juliana Assumpção, diretoria de negócios na Abav-SP | Aviesp

“Nós sabemos a importância de apresentar dados relevantes para analisar o crescimento do mercado de agências de viagens bem como verificar os próximos passos do setor. Com esta novidade, conseguiremos fortalecer ainda mais o nosso segmento e transparecer a nossa força”, comenta Fernando Santos, presidente da Abav-SP | Aviesp.

Fernando Santos, presidente da Abav-SP | Aviesp

“A inteligência de dados é fundamental para criar políticas públicas eficientes. Essa parceria é mais um passo para termos dados que nos ajudem a desenvolver o turismo, gerando emprego e renda para toda a população paulista”, afirma Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Com o estudo será possível entender o potencial de faturamento, os destinos mais vendidos, a média de antecedência em que os clientes realizaram as reservas, o tempo de permanência dos turistas, motivo das viagens, faixa etária, preço médio, forma de pagamento, serviços mais contratados (aéreo, hospedagem, passeios, veículos, entre outros) e expectativas para os próximos meses.

Os dados coletados serão compilados e convertidos em estatística, mantendo a confidencialidade dos entrevistados de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.709/2018). Dando início a esse processo, os agentes de viagens poderão responder a pesquisa referente ao mês de janeiro até o dia 15 de fevereiro.

Os interessados em participar devem acessar o link https://bit.ly/3HODWVm e, em caso de dúvidas ou sugestões, entrar em contato pelo e-mail [email protected].