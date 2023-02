Acampamento Paiol Grande Abre Oportunidade para Jovens do Brasil todo se Capacitarem como Monitores

Jovens de todas as idades que gostam de trabalhar com crianças e adolescentes em atividades ao ar livre podem se inscrever até o próximo dia 20 para o 19º Treinamento de Monitores do Acampamento Paiol Grande. Esta pode ser a oportunidade de ingressar na equipe do mais antigo acampamento educativo de férias do Brasil, fundado há mais de 75 anos, em São Bento do Sapucaí.

Participar desta capacitação que acontece no fim de semana de 24 a 26 de fevereiro não garante uma vaga na equipe, mas existe a possibilidade, dentro da demanda de novos monitores para as diversas temporadas ao longo do ano.

Para participar não é preciso ter formação específica ou experiência anterior, é fundamental que se goste de atividades de lazer ao ar livre, em meio a natureza, com todos os elementos que ela possui, e claro, ter vontade de trabalhar com crianças e adolescentes. Uma das características do Paiol como acampamento educativo é também investir na formação de pessoal.

Murilo Santiago, Gerente Pedagógico e de Programação do Acampamento, comenta que “há monitores que trabalham no Paiol há mais de duas décadas e outros que eram paioleiros até o ano passado! Sempre queremos renovar a equipe, trazer novas pessoas e novas ideias para enriquecer a experiência de quem vem ao Paiol”.

Durante o treinamento, os participantes serão observados e orientados pelos Coordenadores de Programação Luiz Carlos dos Santos, o Luizinho, Patrick Ribeiro e Weydson Melo, além do próprio Murilo. Eles conhecerão a história do Acampamento e da Fundação Paiol Grande, assim como toda a filosofia e os conceitos que guiam as ações do acampamento ao longo de mais de 75 anos.

O programa terá atividades práticas e teóricas, técnicas de lazer e recreação, importantes para o desenvolvimento profissional na área. Entre as atividades que fazem grande sucesso nas temporadas para crianças e adolescentes estão os jantares temáticos à fantasia, uma das vivências inclusas no treinamento. Atuais Monitores e Conselheiros do Paiol Grande também participarão da programação do fim de semana.

Além de palestras sobre técnicas de condução; perfil de monitoria; situações comportamentais; e o papel do monitor do Paiol Grande, o treinamento também conta com atividades práticas, e os participantes vivenciarão um pouco do dia a dia no Acampamento através de atividades como a Torre de Desafios, Caiaque e Pesca, entre outras.

O maior diferencial

O Acampamento Paiol Grande se difere dos demais acampamentos nacionais por não ter fins lucrativos. Quem participar do treinamento para monitores irá conhecer a história da Fundação Paiol Grande e entender a importância do trabalho social realizado por ela ao longo do ano. Regularmente acontecem temporadas gratuitas no Acampamento para entidades como a AACD e o Instituto Beaba, fomentadas com parte do valor arrecadado nas temporadas pagas em períodos de férias e viagens de escolas.

Alinhada com a característica de participação social da Fundação, foi estipulada uma taxa solidária de inscrição de R$90 para o 19º Treinamento de Monitores, que será integralmente revertida ao projeto “Sobe a Chama”. O projeto foi lançado em meio a pandemia e continua ajudando famílias em situação de vulnerabilidade, moradoras da região.

Murilo Santiago comenta ainda um outro aspecto do acampamento: a diversidade. Em suas temporadas, além de um público vindo de todas as regiões do Brasil e até do exterior, existe no Paiol um grande respeito por todas as pessoas, independentemente de cor, credo ou origem. Esta diversidade de públicos também existe na equipe de monitoria, aberta a todos que tenham disposição para um trabalho dinâmico e saudável, em meio à natureza. “Assim como nas temporadas, gostamos de ter também na monitoria diferentes perfis de pessoas, de várias partes do país”, comenta o Gerente Pedagógico e de Programação do Acampamento.

Os participantes do 19º Treinamento de Monitores do Acampamento Paiol Grande devem providenciar seu transporte até o local. Para quem for com veículo próprio, há local para estacionamento. Assim como nas temporadas, cada um precisará levar sua própria roupa de cama e banho. Vale salientar que não existe outro custo além da contribuição solidária de R$90, ou seja, alimentação, hospedagem, apostila, declaração de participação e outros materiais estão inclusos.

XIX Treinamento de Monitores

De 24 a 26 de fevereiro de 2023

Acampamento Paiol Grande

Rodovia Thomaz Alckmin, 485

Bairro do Paiol Grande

São Bento do Sapucaí – SP

Inscrições até o dia 20/02 pelo link https://www.acampamentopaiolgrande.com.br/treinamento-de-monitores/

Taxa de inscrição solidária: R$90,00

Todo o valor arrecadado será direcionado à ação “Sobe a Chama”, que ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social e que residem na região.

Pré-requisitos: gostar de natureza e ter afinidade com atividades ao ar livre,

gostar de trabalhar em equipe e com crianças e adolescentes.

ter idade mínima de 18 anos, completos até junho de 2023.

Programação Básica

24/02 – Chegada dos candidatos às 18h, credenciamento, jantar, atividades etc.

25/02 e 26/02 – Treinamento através de palestras e atividades diversas.

Tipos de atividades: técnicas de condução; perfil de monitoria; monitor profissional; situações comportamentais; apresentação do Paiol Grande; o papel do monitor do Paiol Grande; plano de carreira no Acampamento Paiol Grande; jantar temático (Jantar à fantasia – traga a sua); atividades recreativas etc.

26/02 – Encerramento às 14h

Para saber mais sobre a monitoria no Acampamento Paiol Grande, acesse: https://www.acampamentopaiolgrande.com.br/monitoria-paiol/

Sobre a Fundação e o Acampamento Paiol Grande

A Fundação Paiol Grande é uma entidade sem fins lucrativos que, há mais de 75 anos, tem a missão de educar através da convivência, disseminando valores humanitários principalmente entre jovens e crianças. O Acampamento está instalado numa área de 25 hectares, em São Bento do Sapucaí (SP), dentro da Área de Proteção Ambiental da Mantiqueira, na divisa com o sul do Estado de Minas Gerais.

Sua participação social é feita em diversas frentes, incluindo campanhas de arrecadação de alimentos e roupas para a população em situação de vulnerabilidade social da região, e temporadas gratuitas para projetos sociais parceiros que trabalham com pessoas em tratamento de câncer, pessoas com deficiência física ou mental e crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Grande parte do custo destas temporadas anuais oferecidas aos parceiros é fomentada pelas temporadas de férias em janeiro e julho, além das temporadas de famílias e escolas.

Saiba mais: www.paiolgrande.com.br