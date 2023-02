Centro Universitário Senac entra na reta final de inscrições para as turmas de 2023

A procura por melhores experiências profissionais, que proporcionem vivências mais enriquecedoras no mercado de trabalho e tragam rendimentos mais significativos, é constante. Para alcançá-las, um diploma de ensino superior pode fazer toda a diferença. Por isso, o Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro e o Centro Universitário Senac – Campos do Jordão investem na graduação de Tecnologia em Gastronomia e oferecem uma série de oportunidades para os futuros chefs, como entender toda a cadeia de produção do alimento, vivenciar as diferentes etapas de uma cozinha profissional e preparar as mais diversas produções culinárias.

Ao todo, foram 150 vagas disponibilizadas em ambas as unidades: sendo 100 no Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro, para os períodos diurno e noturno, e 50 no Centro Universitário Senac – Campos do Jordão, para o período diurno. Mas ainda há tempo: as duas unidades contam com as últimas vagas abertas e para concorrê-las basta os candidatos se inscreverem para a reta final do Vestibular Digital 2023.

Interessados poderão participar do processo seletivo por meio de redação on-line e do resultado obtido no Enem, entre 2019 e 2021. As inscrições podem ser feitas a valores bem acessíveis, por apenas R$ 25,00, através do site www.sp.senac.br/graduacao. Os candidatos ainda contam com a possibilidade de obter descontos de até 50% nos cursos disponíveis.



Presenças ilustres – Para as aulas inaugurais das turmas de 2023 da graduação em Tecnologia em Gastronomia, ambas as unidades contarão com as ilustres presenças de duas chefs altamente renomadas nos cenários nacional e internacional: Dayse Paparoto, vencedora da 1ª edição do MasterChef Profissionais, em 2016; e Manu Buffara, eleita a melhor chef mulher da América Latina em 2022.

Dayse Paparoto, vencedora da 1ª edição do MasterChef Profissionais, em 2016

Dayse estará presente no Centro Universitário Senac – Campos do Jordão no dia 6/2, às 15 horas, e no Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro no dia 9/2, às 17 horas. Já Manu estará na unidade de Águas de São Pedro no dia 8/2, às 17 horas, e na unidade de Campos do Jordão no dia 9/2, às 19 horas.

Manu Buffara, eleita a melhor chef mulher da América Latina em 2022

Serviços:

Graduação em Tecnologia em Gastronomia: Últimas inscrições

Informações: www.sp.senac.br/graduacao

Centro Universitário Senac – Águas de São Pedro

Endereço: Pq. Av. Carlos Mauro, s/n – Centro/Águas de São Pedro – SP

Informações: https://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-aguas-de-sao-pedro

Centro Universitário Senac – Campos do Jordão

Endereço: Av. Frei Orestes Girardi, 3.549 – Vila Capivari/Campos do Jordão – SP

Informações: https://www.sp.senac.br/centro-universitario-senac-campos-do-jordao