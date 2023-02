Confira a programação de fevereiro do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Escola Vem ao Museu

Data: de terça a sexta-feira

Ao longo do mês, a programação educativa do Museu e Auditório oferecerá atividades voltadas ao público escolar. Todas as terças, quartas, quintas e sextas-feiras, as escolas poderão escolher uma das opções de ações abaixo e agendar antecipadamente a visita do seu grupo, para explorar os temas propostos pela equipe de educadores. Assim, o professor poderá optar pela atividade que mais atende às suas expectativas:

Confete Ecológico

Máscara Ecológica

Contação de história “Papagaio-de-peito-roxo”

Marca-páginas

Fluorescência: Vírus e Bactérias Através da Luz Negra

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 9h30 e às 14h30

Entrada: necessário agendamento prévio pelo contato (16) 98186-0365

Informações: (12) 3662-6000 ou [email protected]

Curiosidades do Museu e Auditório

Data: 01, 08, 15 e 22/02/2023

Às quartas-feiras, Museu e Auditório apresentam postagens sobre os bastidores. Felícia Leirner refletiu sua vida na arte, em esculturas eternizadas em bronze, granito e cimento branco armado com ferro. Cada uma delas carrega uma reflexão sobre a vida e a morte, fé, amor, natureza e família. Essa atividade propõe que o público entre em contato com algumas curiosidades sobre o museu que reúne a obra da artista e as três vertentes trabalhadas nesse espaço (Artes Visuais, Música e Meio Ambiente). O objetivo é promover aproximação entre acervo e comunidade, além de auxiliar no desenvolvimento da sensibilidade artística e do olhar mais atento à coleção das obras presentes no Museu Felícia Leirner e incentivar a visitação. Vamos aprender um pouco mais sobre o Museu Felícia Leirner e o Auditório Cláudio Santoro?

Local: Mídias Sociais (Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Horário: às 18h

Informações: (12) 3662-6000 ou [email protected]

Encontros com Arte: Na Palma da Mão e no Ziriguidum da Mistura Brasileira

Data: 04/02/2023

Para o Encontro com Artes deste mês, o grupo Ziriguidum traz uma apresentação que envolve música, brincadeiras, cantigas e marchinhas da cultura popular brasileira, reapresentando algumas melodias esquecidas da cultura tradicional da infância. Festejando a mistura brasileira, o público é convidado para brincar com a palma da mão, dançar com o corpo todo e viver de forma alegre o Carnaval! O grupo Ziriguidum formou-se em junho de 2015, em Pindamonhangaba, com a união de duas artistas e educadoras que já desenvolviam trabalhos ligados à cultura da infância e à contação de histórias; Fabiana Fonseca e Marília Maia, musicistas e Pedagogas, e o músico Rodrigo de Carlis.

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 11h

Entrada: inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50 – gratuita aos domingos (política de gratuidade e meia entrada: www.museufelicialeirner.org.br)

Informações: (12) 3662-6000 ou [email protected]

Domingo Musical: “O Arroz e Feijão da Música Brasileira” com Duo Naluh e Thiago em voz e Violão

Data: 26/02/2023

O Domingo Musical traz o projeto “O Arroz e Feijão da Música Brasileira” que faz uma síntese da música nacional, muito rica em variedades, estilos e abrangências, apresentando os seus maiores sucessos em uma interpretação de duas vozes e um violão que transitam por vários estilos, tendo como repertório a Bossa Nova, MPB e o Samba.

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 11h

Entrada: gratuita

Informações: (12) 3662-6000 ou [email protected]

PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL

Mosaico de Felícia

Data: 04 e 25/02/2023

Você já pensou em formas de reinventar as obras da artista Felícia Leirner? Nesta oficina, o setor educativo do Museu e Auditório convida você a usar pequenos pedaços de papéis coloridos para transformar as produções da Felícia em mosaicos coloridos e divertidos, bem como sugere o mês do carnaval.

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: 04, às 15h; 25, às 11h e às 15h

Entrada: inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50 – gratuita aos domingos (política de gratuidade e meia entrada: www.museufelicialeirner.org.br)

Informações: (12) 3662-6000 ou [email protected]

Vagas: 10 pessoas

Máscara de Folhas

Data: 11, 18 e 21/02/2023

Com a chegada do Carnaval, todos querem aproveitar as festas, mas que tal se divertir de uma forma mais sustentável? Em comemoração a essa data, o núcleo educativo convida os visitantes do Museu Felícia Leirner para confeccionar uma máscara sustentável. Feita com papelão, folhas, galhos e flores, a máscara se torna um item divertido, colorido e sustentável para curtir a folia.

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 15h

Entrada: inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50 – gratuita aos domingos (política de gratuidade e meia entrada: www.museufelicialeirner.org.br)

Informações: (12) 3662-6000 ou [email protected]

Vagas: 10 pessoas

Fora da Caixa apresenta: Folia, Confete, Alegria e Livros, com a participação da Banda Out of Box

Data: 11/02/2023

O Museu e Auditório saem “Fora da Caixa” para levar apresentações artísticas, ações educativas e a divulgação das atrações do mês seguinte para a população jordanense. O projeto é realizado em parceria com a Prefeitura de Campos do Jordão e artistas locais para intensificar a relação com a comunidade, convidando a fazer parte das atividades cotidianas dos equipamentos culturais. Em ritmo de Carnaval, o Fora da Caixa convida os jordanenses para curtirem a folia fazendo a atividade “Confetes Ecológicos”, que serão produzidos com folhas caídas de plantas diferentes. A ideia é que todos possam se divertir sem prejudicar o meio ambiente. Nesse clima de alegria, a banda Out of Box vem com o repertório itinerante de marchinhas tradicionais de carnaval e samba compostas por instrumentos de sopro e instrumentos de percussão. E para comemorar o Dia Internacional da Doação de Livros (14 de fevereiro), também serão distribuídos livros da campanha “A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado”.

Local: Mercado Municipal de Campos do Jordão – Av. Dr. Adhemar de Barros, 26 – Abernéssia, Campos do Jordão – SP.

Horário: 10h

Entrada: gratuita

Informações: (12) 3662-6000 ou [email protected]

Máscara de Folhas – Virtual

Data: 14/02/2023

Com a chegada do Carnaval, todos querem aproveitar as festas, mas que tal se divertir de uma forma mais sustentável? Neste vídeo, em comemoração a essa data, o Núcleo educativo ensina o passo a passo da confecção de uma máscara produzida com papelão, folhas, galhos e flores. O acessório se torna um item divertido, colorido e sustentável para curtir a folia.

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Horário: às 18h

Informações: (12) 3662-6000 ou [email protected]

Carnaval no Museu apresenta: SambaNilson

Data: 19, 20 e 21/02/2023

O tradicional Baile de Carnaval do Museu reúne em uma festa carnavalesca as melhores músicas que encantam os foliões. Serão três dias de programação (19, 20 e 21 de fevereiro) que contará com a animação da banda SambaNilson, trazendo seu tradicional cortejo de marchinhas pelo Museu e Auditório, terminando na Concha Acústica.

Local: Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro – Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista – Campos do Jordão/SP

Horário: às 15h

Entrada: inteira R$ 15,00 e meia R$ 7,50 – gratuita aos domingos (política de gratuidade e meia entrada: www.museufelicialeirner.org.br)

Informações: (12) 3662-6000 ou [email protected]

Mosaico de Felícia – Virtual

Data: 28/02/2023

Você já pensou em formas de reinventar as obras da Felícia? Neste vídeo, o núcleo educativo do Museu e Auditório convida você a usar pequenos pedaços de papéis coloridos para transformar as produções da Felícia em mosaicos coloridos e divertidos, bem como sugere o mês do Carnaval.

Local: Mídias Sociais (YouTube: /museufelicialeirner / Instagram: @museufelicialeirner | Facebook: /museufelicialeirner | Twitter: /mfelicialeirner)

Horário: às 18h

Informações: (12) 3662-6000 ou [email protected]