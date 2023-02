Confira Programação do 2º Festival de Verão para esse Fim de Semana – 04 e 05/fev

Marina Moreno

Reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina, o Festival de Campos do Jordão ganhou um novo formato em 2022 e passou a acontecer também no Verão – além de manter sua tradicional edição de Inverno, em todo mês de julho.

Com o Festival de Verão, o Governo do Estado de São Paulo busca ampliar este já tradicional evento – no que diz respeito à época de sua realização, potencializando a capacidade turística do Vale do Paraíba, e ao seu aspecto conceitual, abraçando linguagens e formatos musicais explorados com menor frequência durante o Festival de Inverno (que em 2023 chegará à sua 53ª edição).

“A segunda edição do Festival de Verão será inovadora. Num formato mais compacto, o festival deste ano privilegiará a prática de grupos e colocará em evidência a nova geração de músicos populares e clássicos que, através de seus trabalhos autônomos, terão protagonismo na definição dos espetáculos, juntamente com grupos tradicionais como Osesp, Brasil Jazz Sinfônica e nomes relevantes da música brasileira”, afirma o diretor executivo da Fundação Osesp, Marcelo Lopes.

Programação em Campos do Jordão para o Fim de Semana – 04 e 05/fev

Destacam-se na programação do Auditório Claudio Santoro apresentações do Heloísa Fernandes Quarteto, que abre o evento com música brasileira instrumental (04/fev); da São Paulo Big Band com os cantores Vanessa Moreno (04/fev);dos jazzistas noruegueses do NOR-BRA LOVE 3:3 (05/fev)

| AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO |

04 FEV (SÁB) 15H00

HELOÍSA FERNANDES QUARTETO

04 FEV (SÁB) 16H00 ÀS 19H00

QUINTETO ACAUÃ

CLEYTON MENEZES GRUPO

CIA.SAX

04 FEV (SÁB) 21H00

SÃO PAULO BIG BAND & VANESSA MORENO

05 FEV (DOM) 11H00 ÀS 15H00

AMÉLIA GABRIELA

TRIO CORDI

QUINTETO AREPAJÉ

QUINTETO DE SOPROS GUANABARA

05 FEV (DOM) 17H00

NOR-BRA LOVE 3:3

SOBRE O FESTIVAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Criado em 1970 pelos maestros Eleazar de Carvalho, Camargo Guarnieri e Souza Lima, o Festival de Campos do Jordão combina, com excelência, uma programação de música de concerto a um trabalho pedagógico amplo e qualificado. Ao longo de suas 52 edições, o evento, tradicionalmente realizado no Inverno, se consolidou como o maior e mais importante festival de música clássica da América Latina, oferecendo aos bolsistas a vivência com importantes nomes da música nacional e internacional e, paralelamente, uma programação cultural de qualidade, que beneficia não somente a cidade de Campos do Jordão (SP) como todo o seu entorno, ampliando as oportunidades de acesso à música erudita.

REALIZAÇÃO

O 2º Festival de Verão de Campos do Jordão é um programa do Governo do Estado de São Paulo, realizado por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado e pela Fundação Osesp. Tem direção geral de Marcelo Lopes, direção pedagógica de Rogério Zaghi e coordenação artístico-pedagógica de Daniel D’Alcantara (Música Popular) e de Wagner Polistchuk (Música Clássica). A produção executiva fica a cargo de Alessandra Cimino.