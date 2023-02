Folia no Parque em Campos do Jordão – Programação tem oito dias de Carnaval gratuito para toda a família

Para quem procura um destino mais tranquilo e familiar para curtir o Carnaval 2023, o evento “Folia no Parque” traz uma programação de qualidade e muita diversão para os foliões. Serão oito dias de festa no Palco do Parque Capivari, incluindo o Pré-Carnaval e a Ressaca. As apresentações serão ao vivo, com grandes sucessos musicais no ritmo de samba e folia.

O Parque Capivari é um ambiente tranquilo e seguro para toda a família, e a entrada para aproveitar as atrações é gratuita. O horário de funcionamento é de domingo a quinta, das 9h às 21h, sexta, sábado e feriados, das 9h às 22h.

Confira a programação completa:

Evento: Semana Pré-Carnaval

11/02: Toninho Mattos (Brasilidades)

12/02: Marcelo Théo (MPBzando)

Carnaval

17/02 – às 19h: FEMUCAR (Festival de Música Carnavalesca)

18/02 – às 15h: Os Cride (Sucesso da banda Titãs em versões Carnaval)

19/02 – às 15h: Fabio Araujo às 18h: Banda Tardis

20/02 – às 15h: Família Intimidade às 18h: Banda Tardis

21/02 – às 15h: Acadêmicos do Britador às 18h: Banda Tardis



Ressaca de Carnaval

25/02 – às 15h: Negra Shi (Samba Raiz)

Parque Capivari

O Parque é uma das principais atrações turísticas de Campos do Jordão/SP, cidade conhecida como a Suíça Brasileira, localizada a 172 Km (2h20 aproximadamente) da capital paulista. No alto da Serra da Mantiqueira, possui localização privilegiada, no bairro Vila Capivari, região central conhecida pelo comércio e gastronomia.

O Parque Capivari é uma concessão do Governo do Estado de São Paulo, por meio da STM (Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos), sob a gestão da Eco Jordão, concessionária responsável pela operação e manutenção do Parque Capivari.