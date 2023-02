Hotel em Campos do Jordão cria experiência inspirada no tradicional chá da tarde inglês

O chá da tarde é uma tradição tipicamente britânica representada com toda sua pompa em diversos títulos da cultura pop, indo desde o filme infantil Mary Poppins até a série dramática sobre a realeza britânica Downton Abbey. Agora, essa experiência icônica também pode ser desfrutada diretamente do Brasil.

O Hotel Vila Inglesa, localizado em Campos do Jordão – a pouco mais de duas horas da capital paulista –, oferece a vivência Chá ao Som da Mantiqueira. Trata-se de uma experiência inspirada no clássico britânico, que mistura os sabores de iguarias artesanais com a beleza dos jardins épicos do estabelecimento.

O cenário é ideal para conversas e encontros agradáveis. Cercado pela natureza, o Vila Inglesa permite contemplar inúmeras espécies de flores, como amor-perfeito, boca-de-leão, santolina, agapanto, glicínia, jasmim dos poetas e lavanda. Além disso, os visitantes que caminham pela propriedade podem ver árvores frutíferas e outras espécies como pinheiros, eucaliptos, castanheiras e as famosas araucárias.

A mesa, por sua vez, reúne uma variedade de doces e salgados escolhidos a dedo para agradar o paladar brasileiro. O principal destaque é o tradicional apfelstrudel (folhado de maçã), mas também é possível aproveitar croissants, torradas de pão filão, quiches de alho-poró, empadas de palmito, tortinhas de morango, bolos caseiros, tortas banoffee e geleias de frutas vermelhas silvestres.

Entre as variedades de bebidas, o visitante pode optar por café, leite ou suco de laranja. A grande estrela é o Chá do Vila, um blend exclusivo de lavanda e cranberry que traz o toque inglês para a experiência.

A vivência Chá ao Som da Mantiqueira do Hotel Vila Inglesa sai por R$ 125 para duas pessoas. A reserva pode ser feita em qualquer dia da semana com, no mínimo, uma hora de antecedência.

Sobre o Hotel Vila Inglesa

Construído na década de 40 em estilo enxaimel (normando), que serviu de inspiração para muitas outras construções locais, o Hotel Vila Inglesa é uma das hospedagens mais tradicionais de Campos do Jordão (SP).

Com 37 apartamentos disponíveis, está classificado entre os cinco melhores hotéis da cidade de acordo com o Travellers Choice, do TripAdvisor. Também conta com o selo Folha Verde de Hospedagem Sustentável.

Mais informações podem ser obtidas em www.hotelvilainglesa.com.br e nas redes sociais pelo perfil @hotelvilainglesa.