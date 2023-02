Maria Gadú e Ana Cañas São Destaques da Programação do 2º Festival de Verão de Campos do Jordão no Fim de Semana – 11 e 12/fev

O 2º Festival de Verão de Campos do Jordão oferece 36 apresentações musicais divididas em dois eixos (Música Popular e Música Clássica), além de contar com um Núcleo Pedagógico em formato original – neste ano dedicado a grupos musicais já existentes ou formados exclusivamente para essa finalidade (distribuídos entre música popular instrumental e/ou vocal e música clássica de câmara instrumental e/ou vocal).

Para este fim de semana, 11 e 12 de fevereiro, destacam-se na programação do Auditório Claudio Santoro apresentações da São Paulo Big Band com a cantora Ana Cañas (12/fev) e da Brasil Jazz Sinfônica ao lado da cantora e compositora Maria Gadú (11/fev);

As apresentações do festival no Auditório Claudio Santoro, o palco mais tradicional do Festival de Campos do Jordão, acontecem até o dia 18/fev.

As performances são gratuitas e sem a necessidade de retirada prévia de ingressos, limitadas à capacidade da Sala São Paulo – Salão Nobre (150 lugares); e com senhas distribuídas 2h antes do início dos concertos, limitadas à capacidade do Auditório Claudio Santoro (814 lugares). Já as atividades pedagógicas ocorrem inteiramente na Sala São Paulo.

| PROGRAMAÇÃO 2ª SEMANA – 11 A 15/FEV |

| AUDITÓRIO CLAUDIO SANTORO |

11 FEV (SÁB) 15H00 ÀS 19H00

TERNOAR

QUARTETO FORA DE CONTEXTO

QUINTETO MANGARÁ

ROOTS PERCUSSION

11 FEV (SÁB) 21H00

BRASIL JAZZ SINFÔNICA & MARIA GADÚ

12 FEV (DOM) 11H00 ÀS 15H00

SEXTETO AURUM

QUINTETO JANGADA

TRIO LAZÚLI

QUINTETO SOL A PINO

12 FEV (DOM) 17H00

SÃO PAULO BIG BAND & ANA CAÑAS

| SALA SÃO PAULO – SALÃO NOBRE |

13 FEV (SEG) 19H00

GRUPOS DO FESTIVAL

14 FEV (SEG) 19H00

GRUPOS DO FESTIVAL

15 FEV (SEG) 19H00

GRUPOS DO FESTIVAL