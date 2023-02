Páscoa no Hotel Fazenda Mazzaropi terá caça a ovos e atividades temáticas

O Hotel Fazenda Mazzaropi, no interior de São Paulo, preparou uma programação lúdica e muito divertida para celebrar a Páscoa. Comandadas pela equipe de recreação, as atividades de lazer promovem interações entre famílias e exploram tradições típicas da cultura caipira.

Tudo começa na quinta-feira (06/04) de manhã, com passeios de pônei e trenzinho. As refeições do dia também são especiais, com almoço em família e jantar do chapéu, seguido pela Hora do Conto.

Na sexta-feira (07/04), o dia começa com uma visita ao galinheiro. O pessoal também tem a oportunidade de jogar vôlei, brincar de Splash e até plantar uma sementinha na terra. Depois do almoço temático, no qual todos devem usar óculos, dá para participar da oficina Pintando o Sete e passear de charrete. No final do dia, os destaques são o Jantar do Pijama e a Noite Musical.

A manhã de sábado (08/04) é agitada para a criançada, que pode ordenhar a vaquinha, fazer arvorismo e brincar com o Baldão Maluco. Enquanto isso, os pais conseguem aproveitar a hidroginástica e visitar a Cachaçaria Mazzaropi.

Depois do Almoço do Penteado, a programação consiste em curtir atividades no hotel (como a oficina de Páscoa e o Bingo) e visitar o Museu Mazzaropi, que conta a história do ator, humorista e cineasta Amácio Mazzaropi. À noite, é hora de degustar as delícias do Jantar Caipira e se divertir na Festa Caipira, que tem até quadrilha e Roda Pião.

No domingo de Páscoa (09/04), os pequenos alimentam os animais e depois participam da tradicional caça a ovos de chocolate. O hotel também organiza almoço e jantar especial em família, além de oficina de artes e brincadeiras noturnas.

Além da programação de Páscoa, é possível aproveitar outras atrações que compõem a infraestrutura de lazer do Hotel Fazenda Mazzaropi, como parquinhos, salão de jogos, lago para pesca, pedalinhos, academia, quatro piscinas e quadras poliesportivas, de tênis e de beach tennis. Há também o recém-inaugurado complexo aquático, que reúne prainha, rio lento, piscina infantil, balde gigante e cinco escorregadores.

As diárias para o período custam a partir de R$ 2.570 por casal, com pensão completa. É preciso reservar, no mínimo, três noites.

Sobre o Hotel Fazenda Mazzaropi

Na década de 1970, o ator e cineasta Amácio Mazzaropi decidiu construir um estúdio de cinema em Taubaté (SP), na região do Vale do Paraíba, a apenas 130 km de São Paulo. Com o passar do tempo, o terreno de 150 mil metros quadrados se transformou no Hotel Fazenda Mazzaropi, eleito oito vezes o Melhor Hotel Fazenda do Brasil. Perfeito para famílias, o complexo tem 140 acomodações, equipe de recreação e infraestrutura completa de lazer, que inclui atrações como fazendinha, piscinas, brinquedoteca, parquinhos, quadras e até lago para pesca.

Mais informações podem ser obtidas em www.mazzaropi.com.br e nas redes sociais pelo perfil @hotelmazzaropi.