Tem Baile de Carnaval em grande estilo no ART BBQ Campos do Jordão no sábado (18)

Uma excelente notícia para os foliões: o ART BBQ em Campos do Jordão preparou uma superfesta à fantasia para o sábado (dia 18 de fevereiro), a partir das 21h. Um verdadeiro resgate aos tradicionais Bailes de Carnaval, com direito às famosas marchinhas e muito mais sob a animação de uma “Full Band”.

A festa será open food com mesa de aperitivos e open bar com direito ao delicioso vinho Rosé Piscine – apoiador do evento. Será obrigatório o uso de fantasias, roupas nas cores azul ou rosa ou black tie. Os convidados serão presenteados pela Rosé Piscine com lindas máscaras carnavalescas.

Segundo o empresário Luiz Rozette, proprietário do Art BBQ, a ideia é que o evento seja um gostoso resgate aos tradicionais bailes carnavalescos. “Daqueles em grande estilo como os dos hotéis Copacabana Palace e Grande Hotel. Uma noite de muita animação e boas energias. Eu já até separei o smoking”, ressalta.

A festa segue até às 3h do domingo. Os convites estão sendo vendidos individualmente ou mesas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (12)99666-9777.

SERVIÇO: O ART BBQ está localizado à Rua3, número 308, na Vila Floresta em Campos do Jordão/SP. Funciona todos os dias para almoço e, de quinta a domingo, também no jantar. Aos finais de semana conta com programação especial. Contatos: @a.r.t.bbq_camposdojordao (Insta) e (12)99740-0777 (Whats).