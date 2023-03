A experiência do fazer filmes nas escolas públicas de Taubaté

De 27 de março a 14 de agosto de 2023, educadores e escolares da rede pública de Taubaté terão a oportunidade de conhecer os princípios da linguagem audiovisual e suas possibilidades de criação com o uso dos recursos digitais.

Fazer um filme é sempre uma obra coletiva onde o grupo troca ideias e saberes visando estimular o olhar apurado sobre as coisas. Alunos e professores em visitas ao Museu Mazzaropi vão estudar o cinema e as atuais possibilidades do audiovisual como forma de expressão e meio de comunicação em um programa que inclui cursos, exibições e visitas mediadas.

Os profissionais que acompanharão esses grupos pretendem estimular experiências criativas com o uso dos recursos técnicos e daquilo que se tem disponível: a sala de aula pode se tornar um set de filmagem e o cotidiano da classe inspirar o roteiro de um filme.

Com o conhecimento das técnicas de filmar com o celular e os recursos da edição de imagens, educadores e estudantes vão trilhar os caminhos formativos para se comunicar por meio da linguagem audiovisual. A visita ao Museu Mazzaropi para conhecer a história do famoso cineasta que criou em Taubaté um grande estúdio cinematográfico será o ponto de partida para o mergulho nesse universo.

A partir daí, Mazzaropi e outros craques do audiovisual serão a inspiração para “como se faz” curtas, filmetes, animações, videoclipes e documentários.

De acordo com Daniela Savastano, gerente do Sesc Taubaté, “O Sesc entende que o trabalho com o cinema pode ser potente para estimular a observação, a sensibilidade, a imaginação e a criticidade. E possibilita articular espaços de discussão e de interpretação do mundo com educadores e jovens na escola”.

Para o Museu Mazzaropi, o projeto iniciado com a Secretaria da Educação antes da pandemia e agora retomado com a inestimável participação do Sesc, há muitas expectativas. Uma delas é contribuir para a escola conectada aos tempos atuais, quando a comunicação interativa é cada vez mais acessível e a linguagem audiovisual vai se tornando um meio de expressão tão importante e necessário quanto a linguagem escrita.

Durante o período do projeto, serão atendidos 3.800 escolares do 9º ano da rede municipal de ensino de Taubaté.

Programação

Ações Formativas

Encontro com o roteirista

Com Alexandre Gennari, escritor e roteirista

Oficinas sobre Roteiros Audiovisuais, fundamentos do roteiro de cinema, possibilidades de uso das novas mídias na criação de projetos audiovisuais, mudanças na elaboração de roteiros determinados pelos formatos das novas mídias, características gerais do roteiro clássico, exercício de produção de textos curtos trabalhando: argumentos, sequências, cenas, roteiros curtos.

De 27/03 a 18/04, segundas e terças, das 18h às 19h40

Lentes em campo para educadores

Com Coletivo Lentes Periféricas

Oficinas focadas na prática de realização de filmes usando o celular, com o objetivo de ampliar este uso como ferramenta de construção audiovisual, potencializando-o como dispositivo de ensino.

De 24/4 a 23/5, segundas e terças, das 18h às 19h40

Animações com celular

Com Marta Russo, artista visual e educomunicadora

Oficinas práticas sobre o uso da tecnologia pelos professores de artes na abordagem da linguagem artística do cinema e do audiovisual; atualmente temos acesso aos aparelhos celulares e outros recursos tecnológicos que nos permitem ter uma produtora de filmes nas mãos, temos câmera de vídeo e aplicativos gratuitos para edição de som e imagens disponíveis, diante disso é de extrema importância a formação dos educadores para o uso destas novas tecnologias de modo dialógico.

De 29/5 a 27/6, segundas e terças, das 18h às 19h40.

Exibições

Sessões de cinema para os escolares da rede pública, com exibição de uma animação longa-metragem. Ação para alunos do 9º ano da rede municipal de ensino de Taubaté.

De 19/04 a 07/07, terças a sextas, das 08h às 11h e das 14h às 17h

Visitas mediadas

Por trás das lentes: conhecendo o Museu Mazzaropi

Visitas de estudantes do 9º ano da rede municipal de ensino de Taubaté ao Museu Mazzaropi para conhecer a exposição permanente “Mazzaropi, o Brasil e a Felicidade”, inspirada no artista, sua terra e seu tempo, combinando arte e ciência, na magia dos efeitos óticos, imagens em movimento, músicas, objetos cenográficos, equipamentos de cinema da época e recursos digitais atuais.

De 27/03 a 05/07, segunda a sexta, das 08h às 11h e das 14h às 17h

Todas as atividades acontecem no Museu Mazzaropi.

Estrada Amácio Mazzaropi, 249 – Itaim, Taubaté (SP)

Serviço

Cinema

Projeto Giz, Câmera, Ação: a magia do cinema

Período: 27/03 a 14/08 de 2023.

Local: Museu Mazzaropi — Estrada Amácio Mazzaropi, 249 — Itaim — Taubaté (SP)

As atividades são destinadas a professores e alunos da rede pública de ensino de Taubaté.