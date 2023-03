Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campos do Jordão oferece curso gratuito e online sobre Iluminação Pública e Cidades Inteligentes

Uma boa oportunidade para conhecer melhor o tema ou mesmo se atualizar em relação às últimas tecnologias. Essa é a proposta do curso que a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campos do Jordão – AEACJ, está oferecendo para a cidade de Campos do Jordão e região.

Trata-se do curso “Gestão da Iluminação Pública no Contexto das Cidades Inteligentes”, com o professor Eng. Eletricista Luciano Haas Rosito—uma das maiores autoridades brasileiras no assunto.

Segundo a secretaria da Associação, as inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Portanto, os interessados devem se inscrever o mais rápido possível neste link:

https://forms.gle/Zie4pwQx84hkCU4K7

As aulas serão realizadas pela Plataforma Zoom, com transmissão pelo Facebook e Youtube da AEACJ. Os links serão enviados no dia dos eventos.

Veja abaixo mais informações:

Carga horária: 8 horas, divididas em 2 módulos de 4 horas

Painel 1: Dia 6 de Março de 2023, das 18h às 22h

Painel 2: Dia 9 de Março de 2023, das 18h às 22h

Conteúdo Programático

• Ativos do Sistema de Iluminação Pública

• Operação, Manutenção e Custeio do Sistema de Iluminação Pública.

• Eficiência Energética, Expansão e Gestão do Sistema de Iluminação Pública.

• Cidades Inteligentes e Iluminação Pública

Conheça o professor

Eng. Eletricista Luciano Haas Rosito

(CREA-RS Nº 104032)

• Engenheiro Eletricista graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS (1999).

• Pós-graduado em Gestão Empresarial pela PUCRS.

• Coordenador da comissão de Estudos ABNT – COBEI – CE03 – Luminárias e acessórios e participante das demais comissões.

• Professor do Curso de Iluminação Pública – CEIP.

Para saber mais, acesse nosso grupo no WhatsApp https://chat.whatsapp.com/GB1K72c4d3pLvJ1rFPIzbB