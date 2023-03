Colégio Objetivo de Campos do Jordão e a Magia dos Ciclos da Vida

“Em 2001 havia um aluno do Colégio Objetivo de Campos do Jordão, que adorava nêsperas (também conhecida como ameixa amarela – fruta rica em vitamina C e sais minerais como cálcio e fósforo), e sempre levava uma para comer durante o intervalo das aulas. Um dia, despretensiosamente, ele decidiu jogar a semente da fruta próximo à fonte principal da escola.

Os anos se passaram e a semente de nêspera parecia ter sido esquecida. Mas a natureza é sábia e sabe como trabalhar em ciclos. A cada estação do ano, a árvore crescia um pouco mais e se fortalecia. As folhas mudavam de cor e caíam no outono, mas voltavam a crescer na primavera.

E assim, os ciclos continuaram por muitos anos. A árvore cresceu forte e saudável, mas ainda não dava frutos. O aluno que jogou a semente na fonte já havia se formado e seguido em frente com sua vida. Até que chegou em 2023 e algo mágico aconteceu. A árvore começou a dar frutos pela primeira vez após 22 anos. Eram nêsperas doces e suculentas, exatamente como as que o aluno comia na escola. Hoje as pessoas que passam pela fonte principal da escola ficam impressionadas com a beleza da árvore e com os frutos deliciosos que ela dá. Elas sentem uma energia boa ao redor da árvore e sabem que ela é especial. E assim, a árvore de nêspera continuará crescendo e gerando frutos por muitos anos. Para todos que por ali passam, fica um lembrete e um recado da bela natureza e pela magia dos ciclos da vida.”

Assim como a árvore de nêspera, o Colégio Objetivo Campos do Jordão também passou por uma jornada de evolução desde sua fundação em 2000. Ao longo desses anos, o colégio formou milhares de alunos que se destacaram em diversas áreas do conhecimento e da sociedade.

O colégio tem orgulho de sua trajetória e de seus frutos, assim como a árvore de nêspera. E assim, o colégio continuará crescendo e gerando frutos por muitos anos. Para todos que por ali passam, fica um lembrete e um recado da bela educação e pela magia dos ciclos da vida.

“As boas energias produzem bons frutos! 🍋🍎- Marcos Machado”

Sobre a Nêspera

Suculenta, picante e doce, maravilhosamente delicioso a nêspera é uma fruta rica em vitaminas, minerais e anti-oxidantes. Esta fruta original é originado nas montanhosas, florestas tropicais perenes do sudeste da China, de onde se espalhou por todo o mundo, incluindo o Japão.

Originou-se da China, mais tarde se espalhou amplamente na Índia e em outros países. Tornou-se popular devido ao seu sabor doce e picante. Alguns dos nomes comuns de nêspera incluem ameixa japonesa, nêspera japonês, Maltese ameixa, etc.

A nêspera foi descoberto pela primeira vez no Ocidente por um botânico nomeado Kaempfer no ano de 1690.