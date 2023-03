“Estação da Páscoa” em Campos do Jordão deve atrair cerca de 300 mil visitantes

A cidade mais alta do Brasil, Campos do Jordão/SP lança no final do mês, dia 31 de março (sexta-feira), a segunda edição da “Estação de Páscoa”. Repetindo o sucesso do ano passado, a programação inclui decoração especial, atividades recreativas e desfiles do tradicional bondinho com direito à Gôndola personalizada e paradas com apresentações musicais.

Segundo o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Guilherme Centofante, a cidade deverá receber um público rotativo de cerca de 300 mil visitantes para as festividades da Páscoa – que vai de 31 de março a 23 de abril. “Assim como no ano passado, Campos do Jordão entra nesse clima gostoso da Páscoa, com muitas atrações para as crianças e toda a família”, enfatiza.

Vale ressaltar que o feriado da Páscoa abre a temporada de outono/inverno na cidade: além dos famosos chocolates, a alta gastronomia de Campos atrai turistas de todos os cantos, assim como passeios em meio à natureza e atrativos turísticos para todos os gostos. E nesta época do ano, a cidade fica mais charmosa do que nunca com os tradicionais tapetes de folhas secas de plátanos pelo chão.

A expectativa é que a rede hoteleira ultrapasse 80% de taxa de ocupação no mês de abril. A recomendação da ACE é para que os turistas reservem com antecedência, com opções para todos os gostos e bolsos. São mais de 240 meios de hospedagem das mais simples aos luxuosos resorts.

ESTAÇÂO DA PÁSCOA – A linda decoração alusiva à Páscoa começa no Portal e segue por vários pontos da cidade. A Praça do Capivari será parada obrigatória, com direito a um enorme Castelo de Páscoa, coelhos, casinhas temáticas e até uma miniatura da Maria Fumaça – com direito a uma linda iluminação noturna. Já na Praça na Abernéssia, a programação inclui atividades recreativas para as crianças, como pintura de rosto e muita diversão.

DESFILES DO BONDINHO – Nesta segunda edição, a “Estação da Páscoa” irá contar com quatro desfiles nos finais de semana (sexta e sábado): nos dias 7 e 8 e em seguida nos dias 21 e 22, o tradicional bondinho irá percorrer as ruas da cidade com uma Gôndola especialmente decorada para a Páscoa.

Itinerário: o bondinho deverá sair do Portal da Cidade, por volta das 18h30, com paradas nas estações da Abernéssia e Capivari.

A campanha de Páscoa é uma iniciativa conjunta da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Estrada de Ferro e Prefeitura de Campos do Jordão.