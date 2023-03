Exposição “INTEGRA” estreia no Parque Tecnológico de São José dos Campos

Afinal, qual é o seu papel enquanto cidadão? É exatamente com o intuito de despertar uma maior reflexão sobre o tema que a exposição “INTEGRA: a Cultura de um Povo, o Desenvolvimento de um País” estreia no próximo dia 28 de março, no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Marcado por muita tecnologia e interatividade, o evento segue até 27 de abril com entrada gratuita.

Segundo o diretor do projeto, Daniel Casadó, a exposição é aberta ao público de todas as idades. “Os visitantes poderão explorar o tema de forma interativa, com painéis explicativos, vídeos, maquetes, jogos multiplayers e várias outras atrações”, ressalta.

A exposição, que já passou por cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e as mineiras Itaúna e Ipatinga, reuniu um público superior a 40 mil pessoas. “Esperamos o mesmo sucesso no Parque Tecnológico em São José, por sinal um local perfeito que respira tecnologia e inovação”, diz Casadó.

DESENVOLVIMENTO – INTEGRA aborda a trajetória de sete setores ligados ao desenvolvimento do Brasil e a forma como as novas tecnologias exercem impacto na indústria. “Apresentamos a evolução e soluções nos setores Agropecuária, Construção, Energia, Mineração, Transporte, Indústria Criativa e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, demonstrando, também, as tendências destes setores ligados ao dia a dia e à cultura de todos os brasileiros”, esclarece o diretor.

Segundo ele, a iniciativa tem como objetivo criar um momento de questionamento entre o público. “Buscamos despertar em cada cidadão, qual é o papel de cada um para colaborar com o desenvolvimento do nosso país”, disse Casadó.

A exposição INTEGRA é patrocinada pela Bayer, Usiminas, Isa Cteep e Ticket Log com apoio do Parque Tecnológico de São José dos Campos. O projeto é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura.

A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Parque Tecnológico de São José dos Campos, que fica à Estrada Dr. Altino Bondensan, número 500.

Mais informações podem ser obtidas pelo instagram @integraexposicao.

Serviço

Exposição: “INTEGRA: a Cultura de um Povo, o Desenvolvimento de um País”

Data: de 28/03 a 27/04

Horário: de segunda a sexta, das 8h às 17h

Local: Parque Tecnológico de São José dos Campos: Estrada Dr. Altino Bondensan, 500

Realização: P4 Produções

Entrada gratuita