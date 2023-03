Hotéis 5 Estrelas e Luxo de Campos do Jordão, ganham eBook Interativo versão 2023

Campos do Jordão é sem dúvida um dos principais destinos turísticos de inverno do Brasil, a cidade recebe turísticas de diversas regiões do país e do mundo, e a hotelaria de Campos do Jordão é um dos seus grandes atrativos.

Existe uma variedade significativa de ofertas disponíveis quando o assunto é hospedagem. A cidade reune opções para todos os gostos e bolsos, no quesito luxo, Campos do Jordão reúne hotéis de padrão internacional, e diversos deles, já foram ou são, vencedores de premiações importantes, como é o caso do Travellers’ Choice.

Para facilitar a vida daqueles que desejam conhecer os hotéis 5 estrelas de Campos do Jordão em formato digital, o Portal NetCampos, elaborou um super eBook Interativo, com 12 hotéis 5 estrelas de Campos do Jordão.

O ebook contém informações com fotos recentes, descrição de cada hotel, distância até o centrinho turístico de Vila Capivari e ainda conta com botões interativos, onde é possível consultar mais informações do hotel no Portal NetCampos, verificar tarifas para efetuar uma reserva online, um botão de como chegar integrado ao Waze, e outro botão integrado ao WhatsApp, onde é possível falar diretamente com cada estabelecimento.

Durante a elaboração do eBook dos hotéis 5 estrelas de Campos do Jordão, realizamos uma consulta de preço individual no site booking.com das diárias durante a semana para o mês de abril de 2023, e ainda acrescentamos a nota que cada hotel possui no site da booking.com.

Os hotéis que estão disponíveis no ebook em formato pdf, foram selecionados em pesquisa realizada no site da booking.com. Nesta edição de 2023, os 12 selecionados foram:

Hotel Vila Inglesa; Hotel Toriba; Hotel Boutique Quebra-NOZ; Ort Hotel; Grande Hotel Campos do Jordão; Bendito Cacao Resort & Spa; L.A.H. Hostellerie; Le Renard; Secreto Boutique Hotel; Casablanca Hotel Boutique; Casa Regaleira Hotel Boutique; Botanique Hotel & Spa.

