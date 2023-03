Leilão da Justiça Federal tem imóveis e estádio de futebol em São Paulo com 50% de desconto

A Justiça Federal vai leiloar imóveis nos dias 15 e 22 de março. Com lances virtuais por meio do site da Fidalgo Leilões (www.fidalgoleiloes.com.br), boa parte dos bens estão disponíveis com descontos de até 50% do valor da avaliação, divididos entre terrenos, casas, apartamentos, galpões, salas comerciais e até mesmo um estádio de futebol.

Ao todo serão comercializados 60 em diversas regiões do estado de São Paulo. Interior: Bauru, Bebedouro, Jundiaí, Marília, Monte Aprazível, Ourinhos, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Salto Grande, São Carlos, Sertãozinho, entre outros. ABC: Santo André e São Bernardo do Campo. Capital: Cerqueira Cesar, Santa Ifigênia, entre outros bairros.

“Em alguns casos é possível o parcelamento 20% de entrada e o restante do pagamento parcelado em até 59 parcelas, porém depende de lote para lote. Vale ressaltar que qualquer pessoa física ou jurídica pode participar do leilão, sendo necessário fazer cadastro em no site, além de enviar os documentos exigidos no edital para o nosso escritório”, orienta Douglas Fidalgo, leiloeiro oficial da Fidalgo Leilões.

O principal destaque entre os bens é uma gleba de terras onde está situado o Estádio de Futebol Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O lance mínimo é de R$54,7 milhões no primeiro leilão, sendo que o imóvel conta com área em forma elíptica de 35.000,00m², composta de campo de futebol, arquibancadas parcialmente cobertas com estrutura metálica, camarotes, cabine de imprensa, alojamento para atletas, vestiários, bares, sanitários, cabine de força, posto policial, oficina, lavanderia, cozinha/refeitório, almoxarifado, sala de fisioterapia, depósito, espaço para academia, torres de iluminação, capela e diversas salas destinadas à área administrativa, todos voltados para o gramado de futebol e com acesso pela área interna, e ainda vários boxes comerciais voltados para a área externa.

Na capital, o destaque é um imóvel no bairro de Santa Ifigênia, com área bruta de 80m² e área privativa de 37,20m², a partir de R$77,5 mil (valor referente ao segundo leilão).

Em Bebedouro há oportunidade para aquisição de terreno com área de 150m², a partir de R$200 mil. Já no ABC paulista, em Santo André, é possível adquirir um terreno lote com área de 331m², com lance inicial de R$5,5 milhões.

“Há inúmeras oportunidades em todo o estado, portanto é recomendado que os interessados vejam todos os detalhes dos imóveis com antecedência, para facilitar na hora da escolha”, finaliza Fidalgo.

Leilões

15 de março – 11h, online

22 de março -11h, online

Contato: (11) 2653-0553 / (11) 2653-8583 – www.fidalgoleiloes.com.br