Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro recebem Orquestra Filarmônica do Vale

Neste domingo (19), às 11h, Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão (SP), instituições do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, geridas pela ACAM Portinari, recebem a Orquestra Filarmônica do Vale, com clássicos que transitam entre o erudito e o popular, explorando trilhas sonoras do cinema, MPB e Rock’n Roll.

Além disso, no sábado (18), às 11h, o setor educativo realizará uma oficina que ensina a produzir estandartes sustentáveis, confeccionados com flores e pétalas caídas da vegetação do entorno dos espaços culturais.

Já na próxima terça-feira (21), às 18h, pelas mídias sociais, será compartilhado um vídeo de visitação ambiental sobre a Araucária, espécie em extinção encontrada no bioma Mata Atlântica. É a árvore responsável pela produção e liberação dos pinhões que se tornam fonte de alimento para vários animais.

Na sexta-feira (24), às 16h, o Auditório Claudio Santoro receberá uma aula e ensaio aberto do grupo Expressão em Movimento, ação ministrada pela professora Silvana Santos que vai mostrar ao público uma barra de solo onde os bailarinos fazem todos os exercícios da dança clássica.

Visitação

O complexo que reúne Museu e Auditório, em Campos do Jordão (SP), está localizado à Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista