Parque Capivari em Campos do Jordão, será palco para grande espetáculo de Marisa Monte

O palco do Parque Capivari recebe, no dia 8 de abril, a partir das 20h, a cantora Marisa Monte, apresentando o grande espetáculo da turnê “Portas”.

Além das canções do novo álbum, o repertório do show destaca momentos importantes dos mais de trinta anos de carreira da cantora e compositora. (Saiba mais sobre Marisa Monte)

O disco “Portas” foi produzido durante a pandemia da Covid-19, com bases feitas em estúdio no Rio de Janeiro e, posteriormente, em sessões remotas na Europa e Estados Unidos. O trabalho conta com arranjos de Antonio Neves, Marcelo Camelo e Arthur Verocai e tem participação especial de Seu Jorge, Flor e Jorge Drexler.

“No começo de 2020, meu plano era entrar em estúdio em maio. Eu já tinha um repertório pronto, produzido ao longo dos últimos anos com diversos parceiros, esperando a hora certa de gravar. Mas, em março, as portas se fecharam e ficou impossível seguir com os planos. Como todo mundo, entramos numa inevitável pausa de mil compassos. Passaram-se alguns meses até que a gente pudesse compreender melhor a nova realidade cheia de protocolos sanitários, testes e máscaras. Durante esse período, o repertório cresceu. Fiz ‘Vagalumes’, com Arnaldo Antunes; ‘Sal’ e ‘Você não Liga’, com o Marcelo Camelo, que também me trouxe uma música dele, ‘Espaçonaves’, que já estava pronta”, destaca Marisa Monte.

O palco, instalado sobre um lago, possui uma arquibancada com conceito de concha acústica aberta, e foi inaugurado em 2022, após obras de revitalização. O espaço sedia também grandes espetáculos do tradicional Festival de Inverno de Campos do Jordão. “Nós ficamos muito honrados em inaugurar a nova fase do Parque Capivari e dos shows que por aí virão com um grande nome como o da Marisa Monte. Estamos certos do sucesso e da experiência incrível que iremos proporcionar”, ressalta o diretor do Parque, Rafael Montenegro.

O espetáculo “Portas” é uma produção da Live4mat Entretenimento em parceria com a Oxigênio Eventos. “É uma tradição da Live4mat e faz parte do nosso DNA fazer projetos especiais e buscar parceiros fortes para realizar ações. Será um prazer inaugurar a nova fase de shows de um espaço tão icônico como o Parque Capivari, com um dos maiores nomes da música brasileira!” afirma o diretor da Live4mat, Caio Arbex.

Evento:

Portas Tour – Marisa Monte

Data: Dia 8 de abril, sábado, às 20h

Local: Parque Capivari – R. Eng. Diogo José de Carvalho, 1291 – Capivari, Campos do Jordão – SP

Ingressos: de R$ 100 a R$ 660, vendas pela Eventim

Obs. O público do show, poderá aproveitar as demais atrações do Parque, como o primeiro modelo de Teleférico misto (cadeira e cabine) da América Latina, Trenó de Montanha, Roda Gigante, Pedalinho, Carrossel, lojas e espaço gastronômico. (Valores cobrados separadamente).

Sobre o Parque Capivari

O Parque Capivari é uma concessão do Governo do Estado de São Paulo, por meio da STM (Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos), sob a gestão da Eco Jordão, concessionária responsável pela operação e manutenção do espaço.

O local é uma das principais atrações turísticas de Campos do Jordão/SP, cidade conhecida como a Suíça Brasileira, localizada a 172 Km (2h20 aproximadamente) da capital paulista. No alto da Serra da Mantiqueira, o Parque possui localização privilegiada, no bairro Vila Capivari, região central conhecida pelo amplo comércio e gastronomia.

Horário de funcionamento: