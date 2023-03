Sesc Taubaté apresenta neste sábado o espetáculo “Carta ao Filho”, com Nuviar – Núcleo de Vivências em Arte

Neste sábado, dia 1/4, às 20h, o Sesc Taubaté apresenta o espetáculo “Carta ao Filho”, com Nuviar – Núcleo de Vivências em Arte.

“Carta ao filho” convida o espectador a testemunhar a última noite de um homem que vai cometer o suicídio. Acompanhado do filho, que é ainda um bebê, quando esse homem decide se matar, algo inesperado acontece.

No espetáculo, o ator Marcos Rangel Koslowski presentifica o “homem ridículo” de Dostoiévski para promover uma reflexão entre o modo pessimista de olhar para a vida – diante da dureza e crueldade do mundo, que pode levar um indivíduo a um ato extremo, o suicídio – e a importância da busca pela empatia e compaixão entre os seres humanos. Essa é a questão chave do espetáculo: o que nos torna indiferentes a esses sentimentos, e o que pode novamente nos conectar a eles e nos fazer sentir vivos e sendo parte de um todo?

O monólogo possui uma dramaturgia que coloca o ser humano em uma situação extrema, proporcionando a cada espectador o exercício de sua sensibilidade por meio de uma gama de sensações e reflexões. Apesar de contar uma história muito clara, o espetáculo promove uma experiência estética aos espectadores por meio da atuação e da realização de uma linguagem não naturalista.

A direção de Stephane Brodt (ator e diretor do grupo carioca Amok Teatro) traz um olhar minucioso e sensível que potencializa a ação dramática do espetáculo, ressaltando sutilmente o percurso desse “homem ridículo”.

Histórico do espetáculo

Estreou em outubro de 2021 dentro da programação on-line do Palco Giratório do Sesc Paraty. Em 2022, foi contemplado no edital Retomada Cultural 2 – SECEC-RJ e realizou uma circulação pelo interior do estado do Rio de Janeiro apresentando em Paty do Alferes, Angra dos Reis e Paraty.

Ficha técnica

Criação e Atuação: Marcos Rangel

Direção: Stephane Brodt

Sonoplastia: Rodrigo Carinhana

Iluminação Quequé Peixoto

Serviço:

Teatro: Carta ao Filho, com Nuviar – Núcleo de Vivências em Arte

Dia 01/04, sábado, às 20h.

Local: Nave Cultural

Preços: R$ 25 (Inteira), R$ 12,50 (Aposentados, Maior de 60 anos, Pessoa com Deficiência, Estudante e Servidor de Escola Pública, com comprovante) e R$8 (Credencial Plena).

Classificação indicativa: 16 anos